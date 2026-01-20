Taksówkarz zasnął za kierownicą na środku drogi. W aucie miał anielski pył

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-01-20 9:02

Dyżurny policji w Gliwicach otrzymał zgłoszenie o taksówce, która zatrzymała się na środku jezdni, blokując ruch. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, ich oczom ukazał się niecodzienny widok – za kierownicą pojazdu spał mężczyzna. Mundurowi nie spodziewali się jednak, że to, co początkowo wyglądało na skutek przemęczenia lub zasłabnięcia, okaże się początkiem sprawy kryminalnej.

  • W Gliwicach policjanci zatrzymali 38-letniego taksówkarza, który zasnął na środku jezdni. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy.
  • W trakcie przeszukania pojazdu policjanci znaleźli w bagażniku blisko 3 kilogramy substancji psychotropowej. Zabezpieczony narkotyk to PCP, tzw. anielski pył.
  • Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. posiadania znacznej ilości narkotyków i kierowania w stanie nietrzeźwości. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Taksówkarz zasnął na środku drogi. W aucie miał narkotyki

Wszystko zaczęło się w sobotę rano (17 stycznia) od telefonu na numer alarmowy. Zgłoszenie dotyczyło samochodu marki Dacia Duster, który stał unieruchomiony na jezdni na wysokości jednego z przystanków autobusowych w Gliwicach. Jak informuje gliwicka policja, funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zastali pojazd z włączonymi światłami. W środku, na fotelu kierowcy, spał 38-letni mężczyzna. Samochód był oznakowany jako taksówka.

Policjanci, obawiając się o stan zdrowia kierowcy, otworzyli drzwi, co obudziło 38-latka. Zgodnie z procedurami na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Szybko jednak okazało się, że przyczyną nietypowego zachowania mężczyzny nie były problemy zdrowotne, a stan upojenia alkoholowego. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. To jednak nie zakończyło interwencji. Podczas kontroli pojazdu funkcjonariusze natrafili na pakunek z białą, sypką substancją. Kierowca próbował tłumaczyć, że to środek na jego własny użytek, ale mundurowi nie dali wiary jego słowom.

Polecany artykuł:

Maczeta, gaz i poniżenie w lesie. Brutalna napaść nastolatków w Jastrzębiu-Zdro…

Co to jest anielski pył? Taksówkarz został aresztowany

Na miejsce natychmiast wezwano wsparcie w postaci grupy dochodzeniowo-śledczej, technika kryminalistyki oraz przewodnika z psem służbowym, wyspecjalizowanym w wykrywaniu narkotyków. Decyzja ta okazała się strzałem w dziesiątkę. Podczas szczegółowego przeszukania taksówki, w jej bagażniku policjanci dokonali wstrząsającego odkrycia. Znajdował się tam foliowy worek, a w nim beżowa substancja o łącznej wadze blisko 3 kilogramów. Ekspertyza laboratoryjna nie pozostawiła żadnych wątpliwości. Zabezpieczona substancja to PCP, potocznie nazywana „anielskim pyłem”. Jest to jeden z najbardziej nieprzewidywalnych i groźnych środków psychotropowych. Jego zażycie może prowadzić do skrajnie agresywnych zachowań, głębokich zaburzeń psychicznych, a nawet nieodwracalnych uszkodzeń mózgu.

38-letni taksówkarz został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Następnie doprowadzono go do Prokuratury Rejonowej w Gliwicach. Tam usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających, udzielania ich innym osobom oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Gliwicach zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu wieloletnia kara pozbawienia wolności.

Taksówkarz zasnął za kierownicą na środku drogi. W aucie miał anielski pył
3 zdjęcia
Super Express Google News
Tak wygląda dziś grób Madzi z Sosnowca
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NARKOTYKI
ŚLĄSKA POLICJA
TAKSÓWKARZ