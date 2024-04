i Autor: materiały prasowe

Tężnie solankowe w Kończycach i Maciejowie już działają! Drugi sezon otwarty

Materiał sponsorowany

Już wiosna! To idealny czas, aby skorzystać z dobrodziejstw natury i zadbać o swoje zdrowie. Po jesienno-zimowej przerwie można ponownie korzystać z dobroczynnego wpływu „nadmorskiej” inhalacji bez opuszczania miasta. Zapraszamy do odwiedzenia zabrzańskich tężni solankowych – w Kończycach i Maciejowie, które wznowiły już działalność. To miejsca, przy których można się spotkać, odpocząć, ale też zadbać o swoje zdrowie wdychając leczniczą solankę.