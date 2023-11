To pierwsza taka szkoła w Polsce. Jej patronem stał się WOŚP

WOŚP jest patronem pierwszej szkoły w Polsce

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy stała się patronem pierwszej szkoły w Polsce - w mowa o "podstawówce" w Zabrzu.

- "Najbardziej dzielni z dzielnych

To rodzice dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Są ich opiekunami do końca swojego życia i są temu oddani w sposób nieprawdopodobnie wzruszający. Są ze swoimi dziećmi na dobre i złe i tak samo muszą być ze sobą na dobre i złe. Systemowo od wielu dekad nikt o nich nie dba. Odbierane im są zasiłki, a jeżeli już są one przyznawane, to po obwarowaniu skandalicznymi zasadami. Te dzieci rosną i w pewnym momencie stają się dorosłymi z różnymi niepełnosprawnościami - dorosłymi zależnymi od swoich rodziców i opiekunów. Mówiąc brutalnie, opłaca się wypłacać im bardzo godziwe zasiłki, bo w ten sposób na swoje barki biorą całą opiekę, która często zahacza o ośrodki zdrowia i szpitale. Z tymi sytuacjami Fundacja ma do czynienia na co dzień, bo pomagamy w przypadkach indywidulanych, przekazując osobom z niepełnosprawnościami dofinansowanie do różnorakiego sprzętu. Dziś byliśmy w Zabrzu, w Szkole Podstawowej nr 41, która zdołała, co uważamy za absolutny cud, zatwierdzić urzędowo imię swojej szkoły – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To szkoła specjalna, która uczy dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Przykład super atmosfery, super zaangażowania, super roboty. Otwierając uroczystość nadania placówce imienia, zdecydowaliśmy także o zakupie super potrzebnych urządzeń do prowadzenia rehabilitacji, za ponad 200 tys. złotych. Akademia, która przerodziła się w fantastyczne, energetyczne spotkanie. Dzieciaki, które spędziły kilkadziesiąt godzin na przygotowaniu programu artystycznego, zrobiły to rewelacyjnie. Napawa to ogromną otuchą, że zawód nauczyciela jest tak ważnym w wychowywaniu Polaków od najmłodszych lat, a w przypadku szkoły specjalnej jest to wielokrotnie większy wysiłek, którego efekty dzisiaj pozwalały bić brawo non stop. To kolejne moje, nasze pragnienia, aby opieka nad takimi dziećmi była jak najlepsza i aby nauczyciele znowu uczyli w szkołach, które mogą być super miejscem pracy z super warunkami, które muszą im towarzyszyć w tym trudnym zawodzie.W dzisiejszym deszczu niebywała moc serdeczności z Zabrza, ze Śląska. Wielkie dzięki!" - napisał w mediach społecznościowych Jurek Owsiak, założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zwycięzcy aukcji WOŚP współprowadzą program "Kultowe Kawałki, Kultowe Historie" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.