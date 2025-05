Sobota, 22 maja 2021 r., była ostatnim dniem, w którym Sebastianek bawił się na placu zabaw w katowickiej dzielnicy Dąbrówka Mała. Wracając do domu, zaledwie 200 metrów od celu, został uprowadzony przez Tomasza M. Mężczyzna wciągnął dziecko do białego forda, zablokował drzwi i wywiózł do Sosnowca. Zrozpaczona rodzina zgłosiła zaginięcie, nie przypuszczając, że spotka go tak straszny los.

Opętany chorą żądzą optyk przetrzymywał 11-latka w różnych miejscach Sosnowca. Zawiózł go do swojego salonu optycznego przy ul. 1 Maja, gdzie najprawdopodobniej dokonał zabójstwa. Bał się, że Sebastian go rozpozna. Po zabójstwie Tomasz M. ukrył ciało w kartonie i wywiózł na działkę w sosnowieckiej dzielnicy Niwka. Tam ukrył je w piwnicy pod garażem, planując zabetonowanie. Został jednak namierzony przez policjantów. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Nie okazał żadnych emocji ani skruchy.

Tragedia wstrząsnęła Polską. Tomasz M. w chwili porwania i morderstwa miał 41 lat i dwójkę dzieci. Był po rozwodzie. Po zabójstwie Sebastianka wyszła na jaw jego mroczna przeszłość. W 2008 roku uprowadził w Siemianowicach Śląskich 10-letniego chłopca, zmusił go do rozebrania się i robił mu nagie zdjęcia. Został za to skazany w 2009 roku na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat.

W trakcie śledztwa po zabójstwie Sebastianka ujawniono inne ohydne czyny Tomasza M. Skrzywdził wiele dzieci. Rozprawy, ze względu na ochronę dóbr osobistych ofiar, toczyły się za zamkniętymi drzwiami. W 2023 roku Tomasz M. został prawomocnie skazany na karę dożywocia. O warunkowe zwolnienie może się starać po 30 latach. Jeśli kiedykolwiek wyjdzie na wolność, resztę życia spędzi w ośrodku terapeutycznym. Dziś Tomasz M. odbywa karę w Zakładzie Karnym w Herbach.

Grób Sebastiana znajduje się na cmentarzu parafialnym w Katowicach-Dąbrówce. Jak opisuje "Fakt" na płycie nagrobnej ktoś postawił małe zabawki, w tym hulajnogę i figurkę sportowca, przypominającą Sebastianka. Szczególnie wzruszającym symbolem jest złota deskorolka z wygrawerowanym imieniem chłopca.

Grób zamordowanego Sebastiana

Optyk pedofil z Sosnowca uprowadził i zamordował 11-letniego Sebastiana. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami

