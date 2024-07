16-latek złożył swój pierwszy biznes. Ma dla was watę cukrową w czterech smakach!

Do tragedii doszło w niedzielę, 21 lipca, na stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa, tuż po godz. 11:00. Jeden z pracowników PGE Energetyka Kolejowa S.A. prowadził prace serwisowe przy stacji transformatorowej ST8. Nagle, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, 34-latek został porażony prądem. Świadkowie zdarzenia natychmiast powiadomili o wypadku służby. Na miejsce zadysponowano m.in. zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo wysiłków ratowników, życia 34-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Wiadomo, że zmarły pracownik PGE Energetyka Kolejowa S.A. pochodził z Tychów.

Spółka PGE Energetyka Kolejowa S.A. komentuje wypadek

- 21 lipca 2024 r. na stacji kolejowej Jaworzno-Szczakowa doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem pracownika PGE Energetyka Kolejowa Obsługa. Został powołany specjalny zespół powypadkowy, który prowadzi postępowanie wyjaśniające przyczyny zdarzenia. Zespół współpracuje ze wszystkimi powołanymi do tego służbami. Do czasu zakończenia prac zespołu nie udzielamy więcej informacji w tej sprawie. Przedstawiciele spółki są w kontakcie z rodziną poszkodowanego, która może liczyć na wszelką dostępną w tej sytuacji pomoc - przekazała spółka PGE Energetyka Kolejowa S.A.

