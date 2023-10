i Autor: Kasia Zaremba/SUPER EXPRESS

Akcja poszukiwawcza zakończona

Tragedia w kopalni Pniówek. Po prawie półtora roku ratownicy znaleźli ciało ostatniego górnika

SES | PAP 18:09

Ciało ostatniego górnika poszukiwanego w kopalni Pniówek znaleźli ratownicy górniczy - poinformowała w sobotę, 21 października Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy kopalnia. Oznacza to zakończenie akcji poszukiwawczej po katastrofie, do której doszło w kwietniu 2022 roku.