Tym wpisem Łukasz Podolski zszokował wszystkich. Pokazał bardzo wymowne zdjęcia

Łukasz Podolski nie kryje swojej niechęci do władz Zabrza. O tym, że jest mu nie po drodze z prezydent Małgorzatą Mańką-Szulik. Pod koniec roku sprawa znowu nabrzmiała. Chodzi o sposób zarządzania klubem. Podolski kilkukrotnie udowadniał, że bardzo mu zależy na dobru zabrzańskiego klubu, dlatego szukał nawet odpowiedniego sponsora, który mógłby przejąć go od miasta klub.

Podolski od jakiegoś czasu otwarcie mówi, o tym, jak jest zarządzany. Oliwy do ognia dolał ostatni wpis Podolskiego w portalu "X", gdzie zamieścił również zdjęcia.

Łukasz Podolski opublikował posta w odpowiedzi na post stacji Canal Plus, która wrzuciła zdjęcie reklamujące kolejny odcinek programu pokazującego szatnie akademii piłkarskich klubów w Polsce.

"Hej @CANALPLUS_SPORT zapraszam do Zabrza. Pokażemy wam jak wygląda Akademia to trzeba zobaczyć" - napisał w odpowiedzi Podolski dołączając szokujące zdjęcia z szatni.

Hej @CANALPLUS_SPORT zapraszam do Zabrza. Pokażemy wam jak wygląda Akademia to trzeba zobaczyć 🫣🤔 https://t.co/9fOXAIStpN pic.twitter.com/H0CWRdT9P6— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) December 28, 2023

Akademia @Korona_Kielce od kulis? To trzeba zobaczyć! Nowe wydanie "Witaj w akademii" już jest dostępne na naszym YouTube! ⚽ pic.twitter.com/V2spi20uL7— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) December 27, 2023

Post na portalu X od razu wywołał lawinę komentarzy. Internauci wbijali szpili nie tylko urzędującej prezydent Zabrza, ale też Lukasowi Podolskiemu. Zobaczcie sami.

- Brawo @Podolski10 za odwagę. Mańka-Szulik oddaj Górnik!

- Jak cała kasę idzie na twoją pensje,to nie dziwota

- Nie wieje, na głowę nie cieknie, gdzieś tam się odmaluje i wyteguje i będzie jak nowe. Po co tak marudzić.

- To patologia, inaczej to powinno wyglądać itp.itd. Plucie na klub, to nie jest działanie na korzyść Górnika. Jeśli chcesz coś zrobić na rzecz Akademii, to po prostu zrób to. Jeśli nie - nie mieszaj się. Jestem znacznie dłużej od Ciebie kibicem Górnika i potępiam plucie na klub.

- Ta Wasza młodzież jest tak zapracowana, że nie ma kiedy drzwi odmalować?

- Już siłownia w mojej szkole lepiej wygląda,a ma z jakieś 20-30 lat

- O kurde, prawie tak źle jak reszta miasta