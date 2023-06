Urodziła córeczkę na parkingu! Niecodzienne zdarzenie w Wiśle

Wisła: Kobieta urodziła dziecko na parkingu

W piątek (16 czerwca) na parkingu przed jedną z przychodni w Wiśle miał miejsce poród! Jak podaje Radio Bielsko, pani Arleta przyjechała do lecznicy około godz. 16.00, aby tam szukać pomocy. Jednak już na parkingu rozpoczęła się akcja porodowa! - Do porodu doszło przed drzwiami naszej przychodni. Szybko zeszła tam pielęgniarka, lekarz oraz pacjentka przychodni. Wszyscy wspólnymi siłami pomogli tej kobiecie, no i urodziła się zdrowa, piękna dziewczynka! – powiedziała dla Radia Bielsko prezes Medikool Maria Bekiesz Nowara. Mamę wraz z córeczką przetransportowano do Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

- Dziękujemy pracownikom naszej przychodni oraz ratownikowi z Cieszyńskiego pogotowia za szybką reakcję i wspaniałe podejście, rodzinie kobiety za pomoc i wsparcie, a rodzicom pięknej dziewczynki Gratulujemy i życzymy mnóstwa radości! - napisała przychodnia na Facebooku.