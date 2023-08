W Świętochłowicach uczczą pamięć legendy. Nie tylko sportowe emocje

Celował z broni do nadjeżdżających samochodów, później do policjantów

Paweł Waloszek jest jedną z legend sportu żużlowego. Jako szesnastolatek poszedł w ślady brata, Roberta Nawrockiego, a jego przygoda z czarnym sportem trwałą przez 31 lat. W tym czasie sięgnął po wiele sukcesów na arenach krajowych oraz międzynarodowych, a największym jego osiągnięciem był tytuł Indywidualnego Wicemistrza Świata z 1970 roku, który wywalczył na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. W swojej długowiecznej karierze reprezentował barwy pięciu klubów. W lidze polskiej startował dla Śląska Świętochłowice (1954-1956, 1958 oraz 1961-1985), Gwardii Katowice (1957), Legii Warszawa (1959) i Legii Gdańsk (1960). W 1961 roku w rozgrywkach ligi brytyjskiej był zawodnikiem Leicester Hunters. Zmarł 7 września 2018 roku. W 2014 roku został uhonorowany mianem patrona stadionu OSiR Skałka, na który niespełna rok później, po dziewięcioletniej przerwie, powrócił żużel. W 2017 roku został wprowadzony do Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski. W tym samym roku został Honorowym Obywatelem Świętochłowic.

W jego rodzinnym mieście zdają sobie sprawę z tego, jak ważną jest on postacią. Świętochłowiczanom marzył się turniej żużlowy ku pamięci swojego mistrza. Fakt, że było to niemożliwe, sprawił, że zdecydowano się na organizację takiego wydarzenia na mniejszym owalu, na którym na co dzień ścigają się speedrowerzyści MS Śląska Świętochłowice. Pierwsza impreza okazała się dużym sukcesem. Dobre przyjęcie środowiska, a także rodziny Pawła Waloszka sprawiły, że co roku decydowano się organizować kolejne edycje i tak oto w tym roku najlepsi polscy speedrowerzyści spotkają się po raz piąty. Wydarzenie na obiekcie mieszczącym się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Alei Parkowej w Świętochłowicach odbędzie się 5 sierpnia (tj. sobota). Początek zawodów wyznaczono na godzinę 17. Kibice, którzy zdecydują się obejrzeć rywalizację, ujrzą w akcji m.in. srebrnego i brązowego medalistę Indywidualnych Mistrzostw Polski z ubiegłego sezonu, czyli Dawida Basa i Arkadiusza Szymańskiego.

Obaj reprezentanci TSŻ-u Schoenberger Toruń znają smak zwycięstwa w Memoriale Pawła Waloszka. Tak samo, jak ich klubowy partner, Paweł Cegielski, który również przyjął zaproszenie organizatorów. Warto zaznaczyć, że zespół z Grodu Kopernika jest obecnie Drużynowym Mistrzem Polski. Wstęp na zawody jest darmowy. Programy do nabycia w formie cegiełki w cenie 5 złotych. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na schronisko dla zwierząt w Chorzowie. O oprawę muzyczną zadba Kamil Wiechoł - DJ Partido. Dla tych, którym nie uda się dotrzeć na obiekt, przygotowano transmisję na żywo. Organizatorzy przypominają, że teren w pobliżu obiektu speedrowerowego jest obecnie placem budowy, w związku z czym nie ma możliwości pozostawienia tam swoich samochodów. Ci, którzy zdecydują się w ten sposób przybyć na zawody, proszeni są o parkowanie od strony kąpieliska „Skałka”.

Lista startowa V Memoriału Pawła Waloszka:

1. Damian Natoński (PKS Victoria Poczesna)

2. Marcin Kołata (OS Omega Infornet.eu Ostrów Wlkp.)

3. Mateusz Ludwiczak (LKS Szawer Leszno)

4. Krystian Górniaczyk (KS Marwis.eu Harpagan Zielona Góra)

5. Witold Strzelec (KS Marwis.eu Harpagan Zielona Góra)

6. Szymon Kowalczyk (KS Marwis.pl Harpagan Zielona Góra)

7. Paweł Cegielski (TSŻ Schoenberger Toruń)

8. Patryk Kriger (LKS Szawer Leszno)

9. Jakub Jajeśniak (MS Śląsk Świętochłowice)

10. Jakub Sawiński (TSŻ Schoenberger Toruń)

11. Marcel Krzykowski (MS Śląsk Świętochłowice)

12. Tomasz Włodarczyk (Lwy Avia Częstochowa)

13. Arkadiusz Szymański (TSŻ Schoenberger Toruń)

14. Mateusz Pacek (MS Śląsk Świętochłowice)

15. Dawid Bas (TSŻ Schoenberger Toruń)

16. Paweł Szkudlarek (OS Omega Infornet.eu Ostrów Wlkp.)

Laureaci Memoriału Pawła Waloszka:

I edycja – 26 lipca 2019 r.

1. Paweł Cegielski, 2. Kamil Bielica, 3. Tomasz Włodarczyk

II edycja – 2 sierpnia 2020 r.

1. Arkadiusz Szymański, 2. Kamil Bielica, 3. Marcin Kołata

III edycja – 24 lipca 2021 r.

1. Dawid Bas, 2. Piotr Jamroszczyk, 3. Marcin Kołata

IV edycja – 23 lipca 2022 r.

1. Dawid Bas, 2. Tomasz Włodarczyk, 3. Piotr Jamroszczyk