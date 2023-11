Nastolatkowie gnębili 9-latka i znęcali się nad nim. Wstrząsające nagranie wyciekło do sieci, policja już wie

Wacław R. gwałcił kobiety, które wcześniej odurzał. Wszystko nagrywał telefonem

W poniedziałek, 6 listopada, przed Sądem Okręgowym w Rybniku odbyła się pierwsza rozprawa 51-letniego zboczeńca, Wacława R., który podstępem zwabiał do swojego mieszkania młode kobiety, które celowo odurzał alkoholem lub innymi środkami, a następnie gwałcił i nagrywał telefonem komórkowym. To jednak nie wszystko, o co oskarża się mieszkańca Rybnika.

- Przedmiotem aktu oskarżenia są przede wszystkim przestępstwa związane z naruszeniem wolności seksualnej, natomiast niezależnie od tego oskarżonemu Wacławowi R. zarzuca się również popełnienie przestępstw związanych z posiadaniem narkotyków, amunicji i dziecięcej pornografii - powiedział dziennikarzom przed rozprawą prokurator Marek Ratajczak z Prokuratury Rejonowej w Rybniku.

To właśnie nagrania z telefonu oskarżonego - jak podkreśla prokurator - są głównym dowodem i przyczyniły się do tego, że sprawa seryjnych gwałtów dokonywanych przez Wacława R. ujrzała światło dzienne.

Najmłodsza z ofiar gwałciciela z Rybnika ma jedynie 11 lat

Informację o zatrzymaniu i aresztowaniu podejrzanego prokuratura przekazała we wrześniu 2022 r. Wtedy było wiadomo o jedynie o trzech pokrzywdzonych przez zboczeńca kobietach. Teraz okazuje się, że zgwałconych kobiet jest więcej - śledczy jednak nie zdradzają dokładnej liczby, informują tylko, że jest ich kilka. Najmłodsza z ofiar seryjnego gwałciciela ma jedynie 11 lat, co potwierdził prok. Ratajczak w rozmowie z portalem rybnik.com.pl.

- Najmłodsza z pokrzywdzonych ma 11 lat. Wszystkie kobiety są relatywnie młode. Wiek z wyjątkiem tej dziewczynki oscylował wokół 30 lat. Do wszystkich zdarzeń doszło w Rybniku. Przedstawiliśmy łącznie 13 zarzutów. Chodzi głównie o przestępstwa wobec wolności seksualnej, ale i nie tylko. Nasze postępowanie obejmowało lata 2018-2022 – przekazał oskarżyciel portalowi.

Część ofiar była znana sprawcy, inne uwodził lub zwabiał np. proponując podwiezienie samochodem. Do większości przestępstw dochodziło w jego domu, gdzie podstępem doprowadzał pokrzywdzone do stanu nieprzytomności podając im alkohol, często ze środkiem chemicznym. Wykorzystując brak świadomości kobiet obcował z nimi płciowo, a w części przypadków czynności te nagrywał kamerą telefonu komórkowego - informowała prokuratura. Od czasu przedstawienia zarzutów Wacław R. przebywa w areszcie.

Gwałciciel usłyszał wyrok