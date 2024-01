Udawała umierającą, aby karetka przyjechała natychmiast. Powód alarmu szokuje!

i Autor: shutterstock(2)

DOSTAŁA SŁONY MANDAT!

Wezwała pogotowie, bo spuchł jej palec. 18-latka udawała umierającą, by przyspieszyć przyjazd karetki!

To, co przyszło do głowy 18-latce z Rudy Śląskiej, napawa prawdziwym zdumieniem. Dziewczyna zadzwoniła na pogotowie ratunkowe informując, że puchnie jej palec. Dodatkowo, by dołożyć dramatyzmu opowieści, powiedziała, że wzięła narkotyki, dopalacze i ma problemy z sercem. Okazało się, że tak naprawdę... chciała przyspieszyć przyjazd karetki do jej opuchniętego palca. Teraz za swój pomysł zapłaci słony mandat.