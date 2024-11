Nowa atrakcja na Śląsku już ruszyła! To wyjątkowe miejsce na zimowy czas z rodziną

Wizz Air uruchamia nowe trasy z Katowice Airport

Do tej pory Wizz Air proponował 31 tras z lotniska Katowice Airport w Pyrzowicach. Między innymi Abu Zabi, Alicante, Ateny, Barcelona, Burgas, Dortmund, Eindhoven, Fuerteventura, Katania, Keflavik, Kiszyniów, Kopenhaga, Korfu. Wkrótce pasażerowie będą mogli skorzystać z nowych połączeń.

1 czerwca 2025 roku, wystartuje trasa do Kiszyniowa. Loty do stolicy Mołdawii będą realizowane z Katowice Airport cztery razy w tygodniu - w każdy wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę.

Z kolei 2 czerwca 2025 roku samolot Wizz Air wystartuje z Pyrzowic do włoskiej Pizy. Kierunek obsługiwany będzie w każdy poniedziałek, środę i piątek. Dzień później zainauguruje połączenie do Madrytu. Do stolicy Hiszpanii, prosto z Katowice Airport, będzie można polecieć w każdy wtorek, czwartek i sobotę

Z kolei w sezonie „Zima 2025/2026” Wizz Air zaplanował uruchomienie połączenia z Pyrzowic do Agadiru. Pierwszy lot odbędzie się 28 października 2025 roku, a trasa obsługiwana będzie we wtorki i soboty.

Na tym nie koniec. Wizz Air wraz z rozkładem „Lato 2025” zwiększy tygodniową liczbę rejsów z Katowice Airport do:

Dortmundu (z 14 do 21),

Alicante (z 2 do 4),

Kutaisi (z 2 do 3),

Keflaviku (z 3 do 4).

- "Dzięki rozwojowi siatki połączeń Wizz Air z Katowice Airport, który jest efektem naszej długoletniej współpracy, pasażerowie uzyskają dostęp do kolejnych atrakcyjnych kierunków z naszego portu. Na katowickim lotnisku Wizz Air prowadzi nie tylko dużą bazę operacyjną, ale także największą w Polsce bazę do obsługi technicznej swoich samolotów” – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej katowickim lotniskiem.