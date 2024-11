Kobieta nie miała najmniejszych szns

Wstrząsająca zbrodnia w Tworogu. Grzegorz zadał Karolinie ciosy siekierą

Tamtego dnia Karolina skończyła wcześniej pracę. Spieszyła się na wywiadówkę do szkoły córki. Gdy zrobiło się późno, a kobieta nie wracała do domu, jej córka powiadomiła babcię. Policjanci znaleźli zakrwawione ciało Karoliny w szopie, obok leżała siekiera. Prokuratura przesłała akt oskarżenia w tej sprawie do sądu.