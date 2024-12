Wybuch gazu w Świętochłowicach. Jedna osob została ranna, służby ewakuowały 40 osób

Wybuch gazu w Świętochłowicach. Ranny został 46-letni mężczyzna

Do wybuchu doszło o godzinie 19:22 w środę, 18 grudnia. W bloku przy ulicy Zubrzyckiego, w mieszkaniu na pierwszym piętrze doszło do wybuchu piecyka gazowego. Urządzenie znajdowało się w łazience, mimo to siła wybuchu była tak duża, że doszło do uszkodzenia balkonu, a także samochodów zaparkowanych pod blokiem.

W wyniku wybuchu ranny został 46-letni mężczyzna.

- Mężczyzna był przytomny, trafił pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Z budynku ewakuowano 40 osób - przekazała Aneta Gołębiowska, rzeczniczka Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.

Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej.

Jak dodaje rzeczniczka, nie doszło do uszkodzenia konstrukcji budynku. Lokal mieszkalny, w którym był wybuch decyzją inspektora nadzoru budowlanego został wyłączony z eksploatacji. Do pozostałych mieszkań, które nie mają uszkodzeń, będą mogli wrócić mieszkańcy.