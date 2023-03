700 plus zamiast 500 plus? PiS chce wprowadzić zmiany

To co wysyłał do dziewczynek jest obrzydliwe. Policja zatrzymała pedofila ze Świętochłowic

31-letni Robert ze Świętochłowic nie miał najmniejszych skrupułów wysyłając czterem dziewczynkom w wieku 11 i 12-lat wstrząsające filmy pornograficzne. Nazywał je "fajnymi laskami", wysyłał im obrzydliwe zdjęcia w tym swojego nagiego przyrodzenia.

Fantazjował o tym, że 12-latka będzie go "głaskała po kutasku". Pisał, że wycałowałby jej pupę i cycuszki. Do 11-latki skierował tekst: "mogę ci wylizać krocze?" - wylicza Fundacja ECPU Polska: Łowcy pedofili. To oni odszukali mieszkańca Świętochłowic i przekazali policjantom.

31-latek namawiał dziewczynki, by zrobiły sobie nagie zdjęcia podczas kąpieli i mu przesłały.

- Dodał, że jedna z jego 11-letnich koleżanek dawała każdemu lizać "pusię". Zachęcał do masturbacji. Przekonywał, że to jest fajna zabawa.Standardowo wyznawał miłość. Zwracał się czule do dzieci per Skarbie, Kochanie... - wyliczają Łowcy pedofilów.

We wtorek, 28 marca mężczyzna został doprowadzony do chorzowskiej prokuratury, gdzie postawiono mu zarzuty popełniania przestępstwa z art. 200 kk. Decyzją prokuratora wobec Roberta K. ustanowiono środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego i obowiązku stawiania się w KMP Świętochłowicach dwa razy w tygodniu.

Sonda Czy uważasz, że w Polsce skutecznie walczy się z pedofilią? Tak Nie Nie mam zdania