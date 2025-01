Z pryszniców popłynie woda z kopalni? Możliwość jej wykorzystania, opracowali naukowcy

Woda z kopalni Bolesław Śmiały popłynie z pryszniców w mieszkaniach?

Zagospodarowanie słodkich wód dołowych z kopalni Bolesław Śmiały będzie tematem współpracy pomiędzy PGG a Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie. Już teraz kopalnia chwali się jeden z najlepszych w polskim górnictwie wskaźników wykorzystania wód kopalnianych do celów gospodarczych.

- Już teraz Bolesław Śmiały ma jeden z najlepszych w polskim górnictwie wskaźników wykorzystania wód kopalnianych do celów gospodarczych, mimo że zakład należy do silnie nawadnianych (dopływ wód naturalnych do kopalni w ostatnich pięciu latach wynosił od 16,1 do 17,1 m3 na minutę). Pompy wysysają z podziemia na powierzchnię prawie 9 mln m3 wody rocznie, ale do cieków powierzchniowych i rzeki Gostyni trafia zaledwie 9 proc. Znakomitą większość (ponad 86 proc.) pobiera pobliska Elektrownia Łaziska, a prawie 6 proc. wód udaje się wykorzystać do własnych celów, np. w górniczej łaźni - mówi Grzegorz Conrad - Dyrektor KWK Bolesław Śmiały.

Co więcej wody dopływające na wyższe podziemne poziomy 300 i 420 m w Bolesławie Śmiałym odznaczają się wyjątkowo dobrą jakością - aż 80 proc. z nich to wody nisko zmineralizowane i niezasolone.

- Podpisanie listu intencyjnego stanowi kamień milowy w realizacji naszego zaangażowania w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i efektywnego gospodarowania zasobami środowiskowymi. Nasza współpraca otwiera nam nowe możliwości w efektywnym wykorzystaniu wód słodkich przynosząc korzyści środowiskowe, społeczne i finansowe dla obu podmiotów oraz całego regionu – mówi Marcin Stokłosa - Prezes Zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Mikołowie.

Obie strony w liście intencyjnym zadeklarowały obopólną współpracę oraz wymianę doświadczeń, której efektem ma być przygotowanie wspólnej koncepcji, a także działania niekomercyjne i prospołeczne mające docelowo w przyszłości zabezpieczyć okolicznych mieszkańców w wodę w ilościach około 100÷200 tys. m3 na miesiąc, docelowo o wydajności 7 200 m3/dobę.

W 2023 roku zespół naukowców pod kierownictwem prof. AGH dra hab. inż. Kajetana d’Obyrna przygotował opracowanie dot. możliwości wykorzystania wody z kopalni Bolesław Śmiały, m.in. zaprojektował dwustopniową instalację ciśnieniową, w której woda kopalniana będzie najpierw natleniana w aeratorach, a potem przejdzie przez dwa stopnie filtrów, poddana zostanie dezynfekcji przy pomocy wolnego chloru i sterylizacji promieniowaniem UV-C. Opracowanie to zostanie wykorzystane teraz we wspólnych pracach i działaniach PGG i ZIM.