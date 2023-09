Zbigniew Lew-Starowicz o orgii księży. Znany seksuolog nie gryzł się w język!

Orgia księży w Dąbrowie Górniczej. Zbigniew Lew-Starowicz: To typowy przejaw głupoty

Zachowanie uczestnika orgii księży w Dąbrowie Górniczej to dla Zbigniewa Lwa-Starowicza "typowy przejaw głupoty" - informuje Fakt.pl. Znany seksuolog nie komentuje jednak obyczajowego tła seksafery, tylko to, co przydarzyło się jednemu z mężczyzn. Zaproszona do udziału w imprezie męska prostytutka miała stracić przytomność w czasie zdarzenia, co doprowadziło do tego, że na miejsce trzeba było wezwać służby medyczne. Część księży, prawdopodobnie obawiając się kompromitacji, nie chciała jednak początkowo wpuścić ratowników. Poszkodowany trafił ostatecznie do szpitala, z którego miał się następnie, po udzieleniu pomocy, wypisać. Zdaniem znanego seksuologa mężczyzna mógł zażyć środek na potencję, nie wiedząc, że cierpi na zaburzenia krążenia lub ma chorobę niedokrwienną, ewentualnie bagatelizując objawy takowych.

- Dobrze, że "kity nie odwalił". Miał szczęście. Jeśli ktoś kupuje taki specyfik, choćby taki bez recepty, w aptece, to powinien mieć nieco oleju w głowie i przynajmniej przeczytać ulotkę. Mówię to z punktu widzenia lekarza. Teraz niech ten człowiek, który zasłabł idzie do kardiologa, i to jak najszybciej, bo nikt nie jest wieczny! - mówi w rozmowie z Fakt.pl Lew-Starowicz.

Ksiądz Tomasz Z. pierwszym ukaranym po orgii

Ksiądz Tomasz Z. jest jak na razie pierwszym i jedynym uczestnikiem orgii w Dąbrowie Górniczej, wobec którego wyciągnięto konsekwencje. Duchowny został pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych i przestał być redaktorem „Niedzieli Sosnowieckiej”, dodatku do katolickiego tygodnika „Niedziela”. Kulisy zdarzenia wyjaśnia nie tylko diecezja sosnowiecka, której biskup napisał zresztą w tej sprawie list do wiernych, ale również prokuratura. Z uwagi na podejrzenie, że część księży mogła utrudniać pracę ratownikom medycznym, śledczy wszczęli postępowaniu w kierunku nieudzielenia pomocy osobie w stanie zagrażającym życiu.

To nie wszystko, bo jak poinformował serwis sosnowiec.wyborcza.pl, rodzice dzieci z parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej zastanawiają się, czy nie zbojkotować pierwszej komunii świętej. Najmłodszych przygotowywał do sakramentu właśnie ksiądz Tomasz Z., ale mieszkańcy zastanawiają się teraz m.in., czy nie przenieść uroczystości do innej parafii.