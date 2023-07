Złożył skargę na kościół, bo dzwony biły za głośno. Odpowiedź proboszcza zaskakuje

Tour de Pologne zawita do Zabrza. Podziwiać będziemy mistrzów!

Złożył skargę, bo dzwony kościoła dzwoniły zbyt głośno

Proboszcz parafii pw. męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Orzeszu zyskał rozgłos w mediach społecznościowych za sprawą dzwonów kościelnych, a dokładnie faktu, że dzwonią zbyt głośno, a co poskarżył się jeden z mieszkańców. Skarga wpłynęła do orzeskiego magistratu i tak trafiła do proboszcza.

Proboszcz nie zwlekał z odpowiedzią i zaprosił do kościoła specjalistów.

"W ostatnim czasie do Urzędu Miasta w Orzeszu wpłynęła skarga na dzwony naszego kościoła. Osoba skarżąca twierdzi, że dzwony dzwonią za głośno, za długo i za wcześnie rano. Te informacje przekazał mi Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM w Orzeszu. Wobec powyższego w imieniu parafii odbyłem spotkanie z Naczelnikiem oraz zaprosiłem przedstawiciela Firmy, która zajmuje się montowaniem dzwonów, ich serwisowaniem oraz wykonuje pomiary głośności" – czytamy w komunikacie wydanym przez proboszcza parafii pw. męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Orzeszu ks. Edwarda Kopki.

Jak podkreślono w komunikacie, dopuszczalny hałas wynosi 50 decybeli w dzień i 40 decybeli w nocy. Dzwony w orzeskim kościele faktycznie okazały się za głośne.

- Prawo polskie zrównuje poziom hałasu jakie wytwarzają zakłady produkcyjne i dzwony kościelne. Dopuszczalny hałas to 50 decybeli w dzień i 40 decybeli w nocy. Po pomiarach okazuje się, że nasze dzwony nieznacznie przekraczają te wartości, dlatego w najbliższym czasie zostaną poddane pewnym zabiegom technologicznym, które spowodują dostosowanie ich do powyższych norm" – dodaje ksiądz

