Przepowiednia na andrzejki 2025. Wskazano, kto może liczyć na szczęście pod koniec roku

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-11-28 10:44

Andrzejki to magiczny wieczór wróżb skupiających się na pomyślności w miłości. Jednak szczęście to nie tylko życie miłosne, ale również szereg innych czynników. Horoskop wskazał jeden znak zodiaku, który w najbliższych dniach będzie mógł z dumą nazywać siebie szczęśliwcem! Przepowiednia na andrzejki 2025 mówi o tym wprost.

Andrzejki 2024 coraz bliżej. Horoskop na listopad wróżki Klemencji wskaże ci drogę

i

Autor: Pexels.com Andrzejki 2024 coraz bliżej. Horoskop na listopad wróżki Klemencji wskaże ci drogę
  • Andrzejki to czas magii i wróżb, gdzie światy ludzi i duchów spotykają się, by prosić o szczęście.
  • Wśród wszystkich znaków zodiaku, to Ryby mogą liczyć na szczególną pomyślność i wsparcie dobrych mocy.
  • Dzięki swojej intuicji i duchowości, Ryby będą w stanie odczytać znaki i podpowiedzi, które wskażą im drogę.
  • Sprawdź, jak Ryby wykorzystają ten magiczny czas i co andrzejkowe wróżby mogą im przynieść!

Przepowiednia na andrzejki 2025. Komu los sypnie proszkiem szczęścia?

Przed nami najbardziej magiczna noc w roku. Andrzejki, czyli czas wróżb i zabaw. Historia andrzejek sięga czasów pogańskich kiedy to kobiety chciała wywróżyć sobie dobrego męża i sprawdzić, kiedy wybranek pojawi się w ich życiu. Dawniej andrzejki dotyczyły tylko kobiet, ale dzisiaj wróżby nie mają płci i wszyscy bawią się tak samo. Jednak andrzejki to nie tylko lanie wosku i przepowiadanie przyszłości. Poganie wierzyli, że to właśnie w tą noc świat duchów i ludzi znajduje się najbliżej siebie. Był  to czas, gdy magia nabierała jeszcze większego znaczenia i można było prosić dobre moce o pomyślność i szczęście

W duchu tej tradycji horoskop wskazał jeden znak zodiaku, który w najbliższych dniach może liczyć na szczególną łaskę. Wokół jego energii zaczną krążyć dobre duchy, które delikatnymi podszeptami wskażą mu drogę. Tym znakiem zodiaku będą Ryby. To właśnie zodiakalne Ryby uchodzą za najbardziej uduchowiony znak zodiaku w całym zbiorze. Posiadają one ogromną intuicję i potrafią prawidłowo odczytywać zapiski podświadomości. Ryby są bardzo czułe na wiadomości ze świata duchów i wiedzą, jak wykorzystać dobrą magię w swoim życiu. Przepowiednia dla znaków zodiaku wskazuje, że najbliższe dni będą dla Ryb wyjątkowo udane. Wsparcie duchów sprawi, że Ryby poczują się lepiej i lżej. Problemy życiowe będą wydawały się mniejsze, a boska energia poprowadzi je radosną ścieżką przez największe trudy. Horoskop dla Ryb mówi o szczęściu oraz uwolnieniu od trosk. To będą dobre dni, podczas których może wydarzyć się wiele wspaniałych chwil. Kto wie, może podczas andrzejkowych wróżb zodiakalne Ryby ujrzą swoją przyszłość. 

Przeczytaj także:
Wielki quiz online na Andrzejki . Zobacz, czy będziesz mieć szczęście? Twój Ani…
Super Express Google News
Quiz na Andrzejki. Czy będziesz mieć szczęście?
Pytanie 1 z 5
Jaki jest twój ulubiony kolor?
10 zdjęć pięknych andrzejkowych kobiet, które chodzą spać nago
10 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOROSKOP
ANDRZEJKI
ASTROLOGIA