Te wróżby andrzejkowe rozkręcą każdą imprezę w najbliższą sobotę. Zabawne i proste do przygotowania. Wróżby na andrzejki

Andrzejki, obchodzone z 29 na 30 listopada, to magiczna noc wróżb z wielowiekową tradycją.

Początkowo poważne, przeznaczone dla niezamężnych dziewcząt, dziś są okazją do zabawy i przepowiadania przyszłości.

Poznaj najpopularniejsze wróżby, takie jak lanie wosku, kleks z atramentu czy ciasteczka z wróżbą, by rozkręcić imprezę.

Odkryj fascynujące korzenie andrzejkowych tradycji i dowiedz się, jak celebrować tę wyjątkową noc.

Andrzejki 2025. Skąd się wzięła tradycja wróżenia?

W nocy z 29 na 30 listopada, czyli w tym roku z soboty na niedzielę czeka nas jedna z najbardziej magicznych nocy w roku - andrzejki. To wtedy, dzięki wróżbom możemy przewidzieć swoją przyszłość, a nawet sprawdzić, jak na imię będzie miał nasz mąż. I choć obecnie są traktowane jako forma zabawy, to mają wielowiekową tradycję i kiedyś były one bardzo ważnym świętem. W Polsce są najprawdopodobniej obchodzone od prawie 500 lat. Pierwsze wzmianki na ich temat pojawiły się w 1557 roku. Andrzejki są rozpoczęciem adwentu, czyli czasu oczekiwania na przyjście na świat Jezusa. Kiedyś do wróżb andrzejkowych podchodzono niezwykle poważnie i były one przeznaczone wyłącznie dla niezamężnych dziewcząt. Dotyczyły oczywiście przyszłego męża - tego, jak będzie wyglądał, skąd pochodził i jak się nazywał. Wierzono bowiem, że to, co pokaże wróżba, naprawdę się spełni, dlatego najczęściej wykonywano ją w odosobnieniu. Co prawda pochodzenie andrzejkowych wróżb nie jest do końca znane, choć niektórzy twierdzą, że wywodzą się one ze starożytnej Grecji.

Te wróżby andrzejkowe rozkręcą każdą imprezę w najbliższą sobotę

Jeśli w najbliższą sobotę przygotowujesz się do imprezy w gronie znajomych i zastanawiasz się, jakie zabawy i wróżby zorganizować to skorzystaj z naszych podpowiedzi. Na pewno będziecie się świetnie bawić. Poniżej zestawiliśmy kilka najpopularniejszych wróżb na andrzejki.

Lanie wosku

Dzięki tej wróżbie poznasz swoją przyszłość. Ciekły wosk przelewamy przez stary klucz wprost do zimnej wody. W ten sposób powstają różne figury woskowe. To, jaką figurę otrzymamy, zwiastuje naszą przyszłość. Np. jeśli twoja przypomina anioła, to dostaniesz dobrą wiadomość, natomiast jeśli widzisz pierścionek, to możesz liczyć na rychłe zaręczyny.

Kleks z atramentu

Na kartkę papieru wylej kilka kropel atramentu i poczekaj. Po chwili sprawdź, jaką literę najbardziej przypomina powstały kształt. To jest pierwsza litera imienia twojego przyszłego męża.

Listek, obrączka, wstążka, różaniec

Te rzeczy umieszczamy w czepki i losujemy. Listek będzie oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny.

Rzucanie monetą

Każdy musi pomyśleć o swoim życzeniu, a następnie wybieracie monetę o dowolnym nominale. Z wyznaczonego miejsca musicie trafić do naczynia z wodą. Życzenie spełni się jedynie tej osobie, która trafi.

Wróżba z butami

Wszystkie osoby obecne na imprezie ustawiają swojego buta jeden za drugim w stronę wyjścia z pomieszczenia. Ten buty, który jako pierwszy dotrze do drzwi, wygrywa, a jego właścicielowi spełni się marzenie.

Pływające marzenia

Każdy musi zapisać swoje marzenie na kartce, a następnie wrzucić je do miski z wodą. Spełni się tylko to marzenie, które jako pierwsze wypłynie na powierzchnię.

Ciasteczka z wróżbą

Można kupić je w cukierni lub samodzielnie upiec. W ciasteczkach należy umieścić zapisane wróżby. Każda osoba, która otworzy ciasteczko, dowie się, co czeka ją w najbliższej przyszłości.