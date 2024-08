Empik podtrzyma tradycję księgarską na Placu Bankowym

Idealna książka na wakacje? A może „Be My" duetu Elie Rosinski & Gabriela Gargaś

Księgarnia na Placu Bankowym na stałe wpisała się w krajobraz tej okolicy. To miejsce od lat przyciągało kolejne pokolenia Warszawiaków poszukujących ciekawych propozycji wydawniczych. Charakterystycznym elementem lokalu u zbiegu ulic Senatorskiej i Marszałkowskiej pozostaje długa witryna, zachęcająca przechodniów do odwiedzenia sklepu.

Z końcem lipca księgarnia pod szyldem „Warszawianka” zakończyła swoją działalność. Nie oznacza to jednak końca tradycji księgarskiej pod tym adresem. „Warszawianka” należała bowiem do spółki Polski Dom Książki, która z kolei od 2020 roku jest częścią Grupy Empik. Teraz, w wyniku aktualnie procedowanego połączenia spółek, księgarnia zmieni nazwę i dołączy do sieci salonów Empik. Sklep o całkowitej powierzchni 178 m2 przejdzie gruntowny remont i w zupełnie nowej odsłonie otworzy się ponownie na Warszawę w 4. kwartale tego roku.

– Przeznaczeniem tego lokalu od zawsze była właśnie księgarnia i cieszymy się, że będziemy mogli kontynuować tę bliską nam tradycję. To w Warszawie ponad 75 lat temu stawialiśmy pierwsze kroki jako Klub Międzynarodowej Prasy i Książki i jesteśmy dumni, że na mapie Śródmieścia, w tak wyjątkowej lokalizacji, pojawi się kolejny salon Empik z szeroką ofertą książek czy artykułów papierniczych – mówi Grzegorz Urban, Head of Leasing & Expansion w Empiku i dodaje: Otwarcie Empiku przy Senatorskiej jest również częścią konsekwentnie realizowanej strategii ekspansji w lokalizacjach ulicznych. Jesteśmy przekonani, że odnowiony salon dobrze wpisze się w nowoczesną przestrzeń Placu Bankowego – jednego z najważniejszych punktów stolicy.

Nowy salon Empik Plac Bankowy przy ulicy Senatorskiej 40 zostanie otwarty na przełomie października i listopada 2024 roku.

Autor: materiał prasowy Empik