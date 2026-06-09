Jeśli masz ochotę na naprawdę mocne, angażujące kino, które wciąga w nieprzewidywalną intrygę, mam coś idealnego. Przejrzałem dzisiejszy program telewizyjny i znalazłem coś specjalnego. To historia, która wydarzyła się naprawdę i do dziś budzi ogromne emocje. Mowa o filmie "Adwokat" z Johnem Travoltą w roli, która idealnie pokazuje jego wszechstronny talent. Znam dobrze ten film i wiem, że zostaje w głowie na długo, a okazja do jego obejrzenia nie zdarza się często. Dziś wieczorem możesz nadrobić zaległości lub przypomnieć sobie ten klasyk.

Walka o prawdę, gdy wszystko jest przeciwko tobie

Wyobraź sobie sytuację, w której potężne korporacje, dające pracę całemu miasteczku, doprowadzają do skażenia wody. Tragedia dotyka najmłodszych, a zrozpaczeni rodzice szukają pomocy. Nikt nie chce podjąć się sprawy przeciwko lokalnym gigantom. Nikt, oprócz jednego człowieka. W rolę bezkompromisowego prawnika Jana Schlichtmanna wciela się John Travolta. Postanawia on postawić wszystko na jedną kartę i walczyć o odszkodowanie, finansując cały proces z własnej kieszeni.

To nie jest prosta historia o bohaterze w lśniącej zbroi. Schlichtmann i jego wspólnicy szybko odkrywają, że ich przeciwnik to nie tylko korporacja z nieograniczonym budżetem, ale także cały system. Po drugiej stronie barykady staje bowiem doświadczony i cyniczny prawnik Jerome Facher, grany brawurowo przez Roberta Duvalla. Ich starcie na sali sądowej to prawdziwy majstersztyk, a stawką jest nie tylko gigantyczne odszkodowanie, ale także kariera i przyszłość kancelarii Schlichtmanna, której grozi bankructwo.

Dlaczego "Adwokat" to film, który warto włączyć dziś w TV?

Przede wszystkim dla fenomenalnego aktorstwa. To prawdziwy pojedynek gigantów. John Travolta jest niezwykle przekonujący jako prawnik, którego arogancja i pewność siebie zostają wystawione na najcięższą próbę. Jednak to Robert Duvall kradnie każdą scenę, w której się pojawia. Sprawdziłem, co sądzą o tym krytycy i widzowie - wszyscy są zgodni. Rola Duvalla jest absolutnie mistrzowska, co zresztą potwierdziły liczne nagrody i nominacje do tych najważniejszych w branży filmowej.

Film w reżyserii Stevena Zailliana to coś więcej niż tylko thriller i dramat sądowy. To opowieść o moralności, cenie sprawiedliwości i ludzkiej determinacji. Mimo że produkcja ma już swoje lata, jej temat jest wciąż szokująco aktualny. To produkcja, która nie tylko dostarczy rozrywki, ale też zmusi do refleksji i sprowokuje do dyskusji.

Gdzie i o której oglądać dramat sądowy z Johnem Travoltą?

Nie musisz nigdzie szukać ani płacić za dostęp. Ten znakomity dramat sądowy będzie dostępny dla każdego w otwartej telewizji. Warto zarezerwować sobie czas i wygodnie usiąść w fotelu, bo ta historia naprawdę wciąga. Seans rozpoczyna się już za kilka godzin. Film "Adwokat" zostanie wyemitowany dzisiaj, 9 czerwca, o godzinie 20:00 na kanale Stopklatka.