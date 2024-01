i Autor: Materiały prasowe Polski Balet Narodowy

Polski Balet Narodowy

Piękno, harmonia, technika -­ Polski Balet Narodowy w najlepszym wydaniu

Rachela Berkowska 12:56

Opowiada emocje, jest wyrazem harmonii pomiędzy ciałem a duszą, zachwyca. Mowa o balecie. Podziękujmy zań królowi Francji, Ludwikowi XIV. To dzięki jego zamiłowaniu do tańca otworzyła się pierwsza profesjonalna szkoła baletowa. Polski Balet Narodowy będzie w tym roku obchodził swoje 15-lecie. Mamy co świętować.