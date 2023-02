Startuje głosowanie na Pisarza i Artystę Muzycznego Roku

Zagłosuj i zgarnij nagrody

Fani wybiorą zwycięzców spośród wszystkich twórców nominowanych w muzycznych i książkowych kategoriach Bestsellerów Empiku 2022. Wystarczy wejść do apki Empiku i wskazać swoich faworytów. Głosowanie trwa od 1 do 7 lutego, do godz. 16.00. Każdy ma do dyspozycji po dwa głosy – jeden w kategorii Pisarz Roku i jeden w kategorii Artysta Muzyczny Roku.

Zobacz także: Tesla wśród szczoteczek do twarzy, czyli wyjątkowa nowość

Głosowaniu towarzyszy konkurs – warto uzasadnić swój wybór, bo do wygrania jest elektryczny skuter Piaggio oraz eKarty prezentowe na zakupy online w Empiku, nawet o wartości 500 zł.

Gala telewizyjna

Pisarz Roku i Artysta Muzyczny Roku zostaną ogłoszeni podczas gali Bestsellerów Empiku już 7 lutego. Transmisja w TVN rozpocznie się o godz. 20.15, a pół godziny wcześniej wystartuje streaming online na Facebooku i Youtube z relacją zza kulis, wywiadami, komentarzami na gorąco i dodatkowymi występami muzycznymi. Na scenie wystąpią: sanah, Ralph Kaminski, Agnieszka Chylińska, Mrozu, Katarzyna Nosowska, Vito Bambino, Margaret, SB Maffija, Tomasz Makowiecki i Natalia Szroeder. Galę poprowadzi Marcin Prokop, a gospodarzami transmisji internetowej będą Red Lipstick Monster i Karol Paciorek.