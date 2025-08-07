Partnerka, partner poszukiwani. Paula z zespołem Downa szuka miłości

Paula ma 33 lata i duszę artystki. Mieszka z mamą, ale marzy o niezależności i własnym miejscu. Chciałaby zamieszkać z drugą połówką lub przyjacielem, jednak znalezienie odpowiedniej osoby okazuje się wyzwaniem. "To jest na mojej liście marzeń nieosiągalnych" – wyznaje.

Przeszkody na drodze do miłości

Paula otwarcie mówi o trudnościach, z jakimi mierzy się w relacjach z mężczyznami. Często czuje się ignorowana i niezrozumiana. "Dlatego jestem troszeczkę inna wobec mężczyzn, ponieważ strasznie ubolewam, bo bardzo mnie ignorują" – tłumaczy. Wsparcie znajduje głównie w kobietach, które częściej okazują jej zrozumienie i akceptację.

Poszukiwanie własnej tożsamości

Paula przyznaje, że nie jest pewna swojej orientacji seksualnej. "Mi się też podobają kobiety" – mówi. Chciałaby spróbować relacji zarówno z mężczyzną, jak i kobietą, aby przekonać się, która z tych dróg jest dla niej najlepsza. "Chciałabym pochodzić, zobaczyć z dwiema osobami z mężczyzną i kobietą i wtedy porównać, z którą z tych osób, z której z tych stron byłoby mi najlepiej" – wyjaśnia.

Brak wiary w "prawdziwą" miłość

Paula wyznaje, że nie wierzy w "prawdziwą" miłość. "Jedyną miłość, w jaką wierzę, to jest matczyna miłość" – mówi. Doświadczenia życiowe nauczyły ją ostrożności i nieufności. Jednak wciąż pragnie bliskości i wsparcia. "Brakuje mi w ogóle takiego wsparcia, partnerstwa" – dodaje.

Paula apeluje o akceptację i zrozumienie dla osób z zespołem Downa. "Dlaczego kobieta z zespołem Downa nie może być z kobietą? Dla mnie to jest jakiś absurd" – mówi. Chciałaby, aby ludzie traktowali ją jak normalną kobietę, z którą można porozmawiać i spędzić czas. "Żeby podchodzili do mnie, nie bali się i żeby mogli ze mną porozmawiać" – dodaje.

Historia Pauli to ważny głos w dyskusji o prawach i potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Jej marzenia o niezależności, bliskości i akceptacji zasługują na szacunek i wsparcie. Całego reportażu w ramach cyklu "Polska na ucho", posłuchacie poniżej lub na stronie Mediateka.pl.