5, 4, 3, 2,1! Czyli 5 kosmetyków, które pomogą skórze odzyskać perfekcyjny wygląd

Wiadomo, że na pełne efekty działania danego kosmetyku trzeba poczekać. Jednak niektóre składniki, jak np. kwas hialuronowy, olejki czy rozświetlające drobinki sprawiają, że skóra od razu wygląda lepiej.

ZO® SKIN HEALTH Illuminating AOX Serum , 795 zł/50 ml (w gabinetach)

Zadaniem tego serum jest ochrona antoksydacyjna, przed zanieczyszczeniami i przedwczesnymi oznakami starzenie. Jednocześnie wyraźnie rozjaśnia skórę, nadając jej promienny i subtelnie rozświetlony wygląd. Maskuje też niedoskonałości dzięki efektowi rozświetlenia cery. Zawiera Mikroskładniki mineralne (tlenek tytanu, mika, dwutlenek cyny, tlenki żelaza), które zapewniają skórze subtelnie perłowe wykończenie i rozświetlony wygląd – świetny produkt na pielęgnację w okresie karnawału.

NUXE SUPER SERUM [10], 365 zł/30 ml

Regularna aplikacja serum ma za zadanie przywrócić skórze funkcjonowanie, jakby była o 10 lat młodsza. Na taki efekt musimy oczywiście poczekać, ale już pierwsza kropla sprawia, że skóra jest wygładzona, wypełniona i po prostu promienieje. Do jego stworzenia wykorzystano najnowocześniejszą zieloną technologię: tysiące mikrosfer z olejami roślinnymi zawieszonych zostało w serum na bazie naturalnego kwasu hialuronowego. Lekka konsystencja o delikatnym i świeżym zapachu wtapia się w skórę. Co czyni jeszcze ten produkt wyjątkowym? Precyzyjnie zamknięty w sercu mikrosfer zapach, który zyskuje na intensywności w kontakcie ze skórą. Nuty głowy odczuwalne na początku to zielone liście galbanowca i mięty; następnie uwalniane są nuty serca: limonka, róża i fiołek. Bazę otulającą skórę stanowi sok roślinny i piżmo.

BARWA Siarkowa® Siarkowy Tonik Złuszczający, 22,99 zł/180 ml

Tonizowanie skóry to niezbędny krok podczas jej oczyszczania, ale także podczas przygotowania do wielkiego wyjścia. Ten z kultowej linii BARWA Siarkowa® rozjaśnia i wygładza skórę, dodaje jej zdrowego blasku, ogranicza powstawanie niedoskonałości i niweluje te już istniejące. Zmniejsza też wydzielanie sebum. W jego składzie znajdziemy bioaktywną siarkę (działa antybakteryjnie), kwas glikolowy (dogłębnie oczyszcza i pobudza procesy regeneracji), kwas mlekowy (delikatnie złuszcza i nawilża), niacynamid (niweluje niedoskonałości), cica (łagodzi i wzmacnia funkcje ochronne skóry).

YOSKINE SUPREME-VIT B12&C ROZŚWIETLAJĄCY ,,ZASTRZYK WITAMIN” MASKA NA TKANINIE SILNE NAWILŻENIE I LIFTING, 15,99 zł/20 ml

Maseczka na tkaninie to obowiązkowy punkt przygotowań do wielkiego wyjścia. Dzięki nasączeniu składnikami aktywnymi skóra tuż po jej zdjęciu wygląda po prostu lepiej. Maska na tkaninie rozświetlający „zastrzyk witamin” dla skóry z linii SUPREME-VIT B12&C zapewnia skórze piękny, zdrowy koloryt i rozjaśnienie przebarwień. Zawiera różową witaminę (B12), która ma fenomenalne właściwości regenerujące skórę, przyspiesza odnowę komórek i spowalnia proces fotostarzenia. Ponadto łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia skóry. Działanie potęguje innowacyjna witamina C połączona z wektorem krzemowym. Ma intensywne właściwości przeciwzmarszczkowe, zapobiega wiotczeniu i redukuje jej przebarwienia. Mieszanka minerałów miedzi, magnezu i cynku, która działa niczym zastrzyk energii dla zmęczonej skóry. Przyspiesza jej regenerację i dodaje młodzieńczej witalności. A biosacharydy działają jak ochronna tarcza, która osłania skórę przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych. Koi i nawilża zmęczoną skórę, a dodatkowo wyraźnie ją rozjaśnia.

PERFECTA SKIN MAŁGORZATA KOŻUCHOWSKA Elixir pod oczy 30+/40+, 34,99 zł/15 ml

O pełne blasku spojrzenia zadba Nawilżająco-wygładzający krem-elixir pod oczy. Intensywnie nawilża oraz redukuje widoczność zmarszczek, pozostawiając skórę gładką i promienną. Jego lekka formuła delikatnie pielęgnuje wrażliwą skórę wokół oczu, skutecznie redukując cienie i worki. Za efekt odpowiada kofeina, która stoi na straży elastyczności skóry, poprawia jej napięcie i zapewnia aksamitną gładkość. Ponadto, tworzy film na jej powierzchni, utrzymując odpowiedni poziom nawilżenia. Z kolei ferment ryżowy - wpływa pozytywnie na redukcje przebarwień, zapobiega powstaniu nowych i wyrównuje koloryt cery. Przywraca naturalny blask skóry.