Bądż modna na walentynki

Walentynkowy prezent dla niej

Prezenty dla partnerki na walentynki od lat się praktycznie nie zmieniają. Na topie jest zmysłowa, erotyczna bielizna na wspólne igraszki. Dobrym pomysłem jest również butelka dobrego szampana, spersonalizowane czekoladki czy ulubione perfumy. Nieco droższym pomysłem jest oczywiście biżuteria.

Walentynkowy prezent dla niego

Panom na Walentynki wybiera się zazwyczaj dobre perfumy, albo dobry alkohol. Możemy postawić również na rozwiązania humorystyczne, na przykład na spersonalizowany zestaw bokserek sygnowany amorkiem, albo niebanalny kubek.

Walentynki z TK MAXX

W TK Maxx znajdziesz idealne pomysły na prezenty walentynkowe, które sprawią, że serca zabiją mocniej! Znajdziecie u nas wyjątkowe upominki, które będą pięknym wyrazem uczucia – od eleganckiej biżuterii, przez nastrojowe świece, po designerskie wazony, które ozdobią każde wnętrze.

Szukasz czegoś, co podkreśli wyjątkowość tej chwili? Wybierz świece zapachowe w różnych eleganckich opakowaniach – idealne do stworzenia nastroju na wyjątkową kolację. A może szukasz czegoś do udekorowania wnętrza? Są także przepiękne poduszki, które będą wspaniałym akcentem w każdym domu. Te i wiele innych znajdziesz w TK Maxx w wyjątkowych cenach – do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie!

i Autor: materiały prasowe TK MAXX

