Barbara Bursztynowicz niczym Greta Garbo zachwyca ponadczasową stylizacją! Kelnerskie mankiety hitem jesieni!

Barbara Bursztynowicz wraz z córką w telewizji! Zachwycił jeden szczegół

Odejście z "Klanu" okazało się dla Barbary Bursztynowicz dobrą decyzją. Choć wielu wieściło, że zniknięcie z popularnego serialu będzie oznaczało dla aktorki emeryturę, to okazało się zupełnie inaczej. Bursztynowicz korzysta z luźniejszego kalendarza i chętnie udziela się w mediach. Występuje w jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami", a teraz, wraz z córką, wzięła udział w nagraniach do programu "Demakijaż".

Barbara Bursztynowicz na nagraniach zachwyciła białą koszulę z szerokimi mankietami. Ten, nieco kelnerski styl, już od kilku sezonów nie wychodzi z mody. Przed dekady mankiety występowały w bardziej eleganckich i wyjściowych koszulach i były zarezerwowane dla mody męskiej. Często można było je spotkać w męskich koszulach pod frak lub smoking. Dzisiaj moda ewoluowała i mankiety w koszulach stanowią oryginalny dodatek, dzięki któremu stylizacja zyskuje charakteru.

Bursztynowicz postawiła na białą koszulę. To zdecydowanie największy modowy klasyk. Łącząc ją z luźnymi spodniami unikniesz wrażenie stylizacji oficjalnej kojarzącej się z szkolnymi apelami. Biała koszula pasuje praktycznie do wszystkiego i możesz łączyć ją zarówno z eleganckim dołem, jak i bardziej casualowymi dodatkami.

Biała koszula - największy modowy klasyk

Historia białej koszuli sięga starożytności, gdzie proste lniane tuniki pełniły funkcję bielizny i wierzchniego okrycia zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Jednak to dopiero w XIX wieku biała koszula zaczęła zyskiwać na znaczeniu jako element garderoby wyższych sfer. Symbolizowała czystość, elegancję i status społeczny, ponieważ utrzymanie nieskazitelnej bieli w tamtych czasach było trudne i kosztowne. Wraz z rozwojem przemysłu tekstylnego i pojawieniem się łatwiejszych metod prania, biała koszula stała się bardziej dostępna, ale nie straciła swojego prestiżowego charakteru.

W XX wieku biała koszula przeszła transformację, stając się uniwersalnym elementem damskiej i męskiej garderoby. Projektanci mody zaczęli eksperymentować z jej formą, krojem i materiałami, nadając jej różnorodny charakter - od klasycznej elegancji po nonszalancki styl casual. Wiele ikon stylu przyczyniło się do popularyzacji białej koszuli, udowadniając jej wszechstronność i ponadczasowość. Jedną z takich kobiet była Greta Garbo, legendarna aktorka znana ze swojego minimalistycznego i wyrafinowanego gustu. Garbo często pojawiała się publicznie w prostych, ale doskonale skrojonych białych koszulach, które podkreślały jej naturalne piękno i niezależny charakter. Jej zamiłowanie do tego elementu garderoby zainspirowało wiele kobiet do włączenia białej koszuli do swojej codziennej stylizacji.

Dziś biała koszula jest uważana za absolutny must-have w każdej szafie. Może być noszona na wiele sposobów - elegancko z ołówkową spódnicą lub garniturowymi spodniami, swobodnie z jeansami i trampkami, a nawet jako narzutka na letnią sukienkę. Jej prostota stanowi idealne tło dla różnorodnych dodatków i pozwala na tworzenie niezliczonych stylizacji na każdą okazję. Niezależnie od zmieniających się trendów mody, biała koszula pozostaje symbolem klasyki, dobrego smaku i ponadczasowej elegancji.