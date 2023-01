Bestsellerowe hity do makijażu na karnawał 2023. Skóra pełna blasku i spektakularne rzęsy

Sephora Collection - Podkład Best Skin Ever

Za pomocą podkładu o naturalnym wykończeniu i dającym się budować kryciu, uzyskaj efekt nieskazitelnej cery. Może to właśnie on pozwoli Ci odkryć swoją idealną cerę? Podkład BEST SKIN EVER daje natychmiastowy efekt ultra naturalnej i nieskazitelnej cery. Formuła dająca efekt drugiej skóry i pozwalająca budować krycie umożliwia ujednolicenie i wygładzenie skóry oraz zamaskowanie niedoskonałości. Długotrwałe wykończenie, efekt utrzyma się do wieczora.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Sephora Collection - tusz do rzęs Size Up

Zapewnia natychmiastową objętość w połączeniu z efektem wydłużenia i podkręcenia, a wszystko to już za jednym pociągnięciem. Wegańska i długotrwała formuła wzbogacona o mikrokulki w połączeniu ze szczoteczką w kształcie klepsydry zapewnia natychmiastowy efekt objętości. Pośrodku krótkie włosie pozwala na intensywne pokrycie rzęs w celu uzyskania ekstremalnej i wyjątkowo czarnej objętości.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

Benefit Cosmetics - wosk do brwi Fluff Up Brow Wax Mini

To produkt, na który wszyscy czekali! Jego wyjątkowa, kremowa formuła tworzy pożądany efekt wyczesanych, a jednocześnie pełnych objętości, pierzastych brwi. To także dzięki specjalnej szczoteczce, z pomocą której zaaplikujesz odpowiednią ilość produktu. Pozostaje on niewyczuwalny na brwiach, a Ty możesz budować efekt w zależności od potrzeb! Nadaj swoim brwiom takiego kształtu, o jakim marzysz i ciesz się pierzastym, naturalnie matowym wykończeniem.

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics

Moira Cosmetics - Paleta cieni Never Ending Lights

Inspirowana cudownym efektem świetlików pojawiających się w lasach w letnie, ciepłe noce, by przywoływać ukochanego własnym światłem. Kombinacja 11 cieni do powiek oraz 3 prasowanych pigmentów w odcieniach neonowej i jadeitowej zieleni, lśniących błękitów i gamy fioletów. Aksamitnie miękka, łatwo blendująca się formuła cieni oraz znakomita pigmentacja gwarantują stworzenie niepowtarzalnego, trwałego makijażu

i Autor: Materiały prasowe MOIRA COSMETICS