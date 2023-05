Bo każda mama to superbohaterka

Jak skutecznie oczyszczać skórę latem? Te dwa kosmetyki to must have w wakacyjnej kosmetyczce każdej kobiety

Te przepiękne perfumy skradły serca kobiet po 50-tce. To idealne prezenty na Dzień Matki. Perfumy z Rossmanna do 100 zł

Luna 4 Body

czyli must have pod prysznicem! Zaawansowana technologicznie szczoteczka do oczyszczania, złuszczania i masowania ciała. LUNA™ 4 body wykorzystuje pulsacje T-Sonic™ i niesamowicie miękkie silikonowe wypustki, aby usunąć zanieczyszczenia osadzone głęboko w porach i zredukować cellulit. Udowodniono klinicznie, że szczoteczka pozbywa się do 99% zanieczyszczeń i sebum. Chwila rewitalizującego masażu pod prysznicem nie tylko rozluźnia punkty napięcia mięśniowego, ale także poprawia mikrokrążenie i drenaż limfatyczny.

BEAR™

na skórze Twojej Mamy na pewno pojawiły się oznaki upływającego czasu, każda z nich na pewno ma swoją historię… Wspieraj Ją w zaakceptowaniu siebie taką, jaka jest! Pokaż Jej, że pielęgnacja w duchu pro-ageing może być skuteczna! BEAR, czyli urządzenie do nieinwazyjnego liftingu twarzy zapewnia profesjonalny fitness niemal 70 mięśniom twarzy i szyi. Wystarczy nałożyć cienką warstwę serum, przyłożyć uszy Misia do wybranego obszaru i powoli z lekkim naciskiem przesuwać je w górę. BEAR stymuluje produkcję kolagenu i elastyny przyśpiesza odnowę komórek i redukuje zmarszczki.

LUNA™ 4 Plus

czyli Tesla wśród szczoteczek do twarzy! Jeśli Twoja mama marzy o delikatnie, ale dogłębnie oczyszczonej skórze twarzy, jaśniejszej, bardziej promiennej i gładszej cerze, a co za tym idzie lepszym wchłanianiu pielęgnacji? Trafiłaś idealnie! Pulsacje T-Sonic nawet do 8000 impulsów na minutę, przechodzą przez zewnętrzne warstwy skóry, uwalniają napięcie i poprawiają mikrokrążenie. Delikatne mikroprądy ujędrniają skórę wygładzając drobne linie i zmarszczki. 3 tryby oczyszczania i 16 poziomów intensywności pozwalają dopasować pielęgnację do potrzeb i stanu skóry. Czerwone światło LED stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, ujędrnia skórę i wygładza zmarszczki.

