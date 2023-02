Body Chief otwiera Szkołę Gotowania i zaprasza na warsztaty kulinarne z Magdą Gessler!

Diety pudełkowe to dopiero początek

Body Chief od ponad ośmiu lat udowadnia, że odpowiednio zbilansowane posiłki mogą być nie tylko zdrowe, ale również wyróżniać się wachlarzem przyjemnych doznań smakowych. Filozofią marki jest hasło Body Chief. Not a diet. Lifestyle. Cel działalności BC zatem to nie tylko dostarczanie jedzenia w pudełkach, ale przede wszystkim przekazywanie pasji do zdrowego stylu życia i edukacja konsumentów w tym zakresie. Proponowane diety pudełkowe stają się więc naturalnym towarzyszem klientów, dopasowanym pod ich wymagania i potrzeby. Przedsiębiorstwo nie idzie też na ustępstwa w odniesieniu do rozwiązań ekologicznych, budując w ten sposób strategię zrównoważonego i transparentnego biznesu (marka ograniczyła jednostkowe zużycie plastiku do 90 proc.!). Spójna filozofia, a także konsekwencja w działaniu pozwoliła marce nie tylko ugruntować swoją pozycję na rynku, ale również zdobyć zaufanie klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą.

- Zaczynaliśmy od produkcji diet pudełkowych, teraz robimy o wiele więcej! Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów, jednocześnie uważnie przyglądając się trendom społecznym. Chcemy docierać do coraz to większego grona odbiorców, poszerzając ofertę o różnorodne opcje. Wychodzimy też naprzeciw miłośnikom sztuki gotowania, oferując im kreatywną, kulinarną przestrzeń - zaczyna Marcin Mazurek, prezes i twórca Body Chief.

Szkoła gotowania Body Chief

Wraz z otwarciem nowej siedziby pod Poznaniem, BC prezentuje autorską Szkołę Gotowania, w której mają odbywać się warsztaty kulinarne prowadzone przez doświadczonych kucharzy i uznanych blogerów kulinarnych.

- Poprzez kulinaria łączymy ludzi o podobnych zainteresowaniach, którzy pragną rozwijać swoje talenty i pielęgnować wspólne wartości. Z ogromną przyjemnością zaczynamy więc organizować kulinarne warsztaty. Podczas nich będziemy dzielić się naszą ekspertyzą, spędzać czas z naszymi klientami, doświadczając razem przyjemności ze wspólnego gotowania i jedzenia — wyjaśnia Marcin Mazurek.

Podczas warsztatów uczestnicy spróbują nowych połączeń smakowych, nauczą się odpowiednio dobierać produkty oraz będą tworzyć jadalne dzieła sztuki, które później z powodzeniem będą mogli odwzorować na swoich talerzach w domu.

- Kursy zostaną dopasowane do zainteresowań, preferencji oraz wieku zainteresowanych. Ich tematyka będzie bardzo różnorodna, np. kuchnia polska, hiszpańska, włoska czy gotowanie na specjalne okazje (Wielkanoc, majowe pikniki). Planujemy też kuchnie wegańską. Uczestnicy poznają nowe smaki z różnych stron świata i będę gotować według sprawdzonych, autorskich przepisów. Stawiamy na naukę w inspirującej atmosferze, dzięki której zgłębianie tajników sztuki kulinarnej będzie niezwykle przyjemne — komentuje Marcin Mazurek.

Z miłości do smaku — warsztaty z Magdą Gessler

Gotowanie pod okiem Magdy Gessler to marzenie wielu miłośników dobrych smaków i kulinarnych doznań, dlatego Body Chief je spełnia. Znana i ceniona restauratorka już od lat związana jest z marką, a wspólne warsztaty są ich nowym obszarem współpracy. Pierwsze z nich odbyły się dla zwycięzców konkursu BC oraz dla przyjaciół marki. Pojawili się na nich m.in. Mateusz Gamrot, Kasia Dziurska, Emilian Gankowski, czy Sławka Szymiczek. Kolejne będą dostępne dla szerszego grona osób, a zapisy na nie odbywać się będą na stronie marki. Uczestnicy warsztatów z królową polskiej kuchni mogą liczyć na wspólne przygotowywanie dania jej autorskiego przepisu, wsparcie na każdym etapie gotowania (w tym indywidualne porady) oraz wspólną degustację.

Z marką Body Chief łączy mnie przede wszystkim ogromna przyjemność tworzenia najsmaczniejszych potraw. Postanowiliśmy więc, że przekażemy naszą kulinarną pasję innym. Moje warsztaty dla Body Chief są istną ucztą smakową dla zmysłów. Przygotowane przez uczestników dania kusić będą zarówno smakiem, aromatem, jak i samą prezentacją. To będzie dla nich niezapomniana i niezwykle pyszna podróż, z której wyniosą niezbędną wiedzę merytoryczną, a także zdobędą nowe umiejętności i poczucie satysfakcji z wykonanych przez siebie potraw. Wspólnie z BC gwarantujemy świetną zabawę

- komentuje restauratorka Magda Gessler. Warsztaty kulinarne to dla nas kolejny, wspaniały rozdział, dlatego tym bardziej cieszę się, że ich pierwszy cykl rozpoczynamy właśnie z Magdą Gessler. Jej wiedza i pasja do dobrych smaków, a także niezwykła charyzma w zestawieniu z determinacją są naprawdę imponujące. Wierzymy, że nowa przestrzeń BC pozwoli rozwinąć skrzydła wielu osobom, marzącym o wejściu do świata pełnego nietuzinkowych, a nawet nieoczywistych połączeń smakowych oraz będzie czasem, który pozostanie już na zawsze w ich pamięci. Serdecznie zapraszam wszystkich pasjonatów gotowania do wspólnego poszerzania kulinarnych horyzontów. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 12 marca

— podsumowuje Marcin Mazurek.

i Autor: materiały prasowe Body Chief