Cloud skin w pielęgnacji i makijażu. Jak uzyskać skórę z efektem soft focus?

Cloud skin – na czym polega pielęgnacyjno-makijażowy trend?

Cloud skin niejednoznacznie wskazuje analogię pomiędzy rozświetloną cerą, a pochmurnym niebem. Kiedy się jednak nad tym zastanowimy, to zaczyna mieć dużo sensu. Jego nazwa wzięła się bowiem od wyglądu nieba w pochmurno-słoneczny dzień. Oddaje efekt przebijania się promieni przez obłoki – nie jest to mocny czy wręcz oślepiający blask, lecz rozproszone, miękkie i rozmyte światło, które na skórze prezentuje się nie tylko efektownie, ale przede wszystkim naturalnie. Jest to zatem alternatywa dla mniej subtelnego trendu glass skin, w którym kluczowy był wyrazisty, lustrzany blask. Jak zatem najlepiej podsumować cloud skin? To cera z matowym wykończeniem, z którego wydobywa się blask.

Cloud skin w pielęgnacji

Cloud skin to trend, dla którego punktem wyjścia jest odpowiednia pielęgnacja. Tę niezależnie od trendów zawsze powinno zaczynać się od dobrego oczyszczenia, np. z pomocą różowego micela Garnier. Kluczowe dla cloud skin jest działanie nawilżająco-rozświetlające, dzięki któremu skóra zyska świetlistą poświatę, ale bez przesadnego wyświecenia. Z tego powodu kompletowanie odpowiednich kosmetyków warto rozpocząć od tych, które posiadają w składzie witaminę C. Ta nie tylko pozwala nadać cerze naturalnego blasku, ale do tego rozjaśnia przebarwienia, co jeszcze bardziej zbliża do uzyskania efektu soft focus wpisującego się w trend cloud skin. Na jakie dwa kosmetyki pielęgnacyjne z tym składnikiem warto postawić? Serum Garnier Vitamin C+ oraz nawilżający krem-sorbet dodający blasku Garnier Vitamin C Fresh & Bright to para, która pozwoli uzyskać pożądane wykończenie na wielu poziomach.

Serum Garnier Vitamin C

Serum z witaminą C od Garnier to kosmetyk, którego skład pozwala zadbać o 3 ważne kwestie dla cloud skin – rozświetlenie, wyrównanie kolorytu, a także wygładzanie skóry. W tych trzech możliwościach doskonale widać jak z pomocą formuły kosmetyku można wcielić w życie znany z mediów społecznościowych efekt soft focus.

Wyrównana, ujednolicona i rozświetlona cera jest w zasięgu ręki dzięki przede wszystkim czterem składnikom:

Witamina C* – pozyskiwana biotechnologicznie, silny antyoksydant, który rozświetla skórę.

Niacynamid – kojący składnik aktywny, który wyrównuje koloryt skóry.

Kwas salicylowy – delikatnie złuszcza i wygładza skórę.

Melasyl™ – nowa opatentowana substancja aktywna, która redukuje nadmiar melaniny powodującej przebarwienia. Nadaje formule żółty odcień, który nie przenosi się na skórę.

i Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Krem-sorbet Garnier Vitamin C Fresh & Bright

Jak połączyć blask i mat z pomocą jednego kosmetyku? Formuła nawilżającego kremu-sorbetu dodającego blasku Garnier Vitamin C Fresh & Bright pokazuje, że te z pozoru wykluczające się wykończenia można uzyskać z pomocą zawartości jednego żółtego słoiczka. Wariant z witaminą C odpowiada za rozświetlenie, a bazowa dla kremów-sorbetów obecność niacynamidu reguluje wydzielanie sebum dla jednoczesnego zmatowienia. Dzięki takiemu duetowi cloud skin na skórze staje się faktem. Jak dokładnie działa kosmetyk dzięki tym składnikom:

Niacynamid: inaczej witamina B3 oraz witamina PP ma szerokie działanie w pielęgnacji skóry. Rozjaśnia przebarwienia, rozświetla, reguluje wydzielanie sebum, a także wzmacnia barierę ochronną skóry.

Witamina C: silny antyoksydant, który rozświetla skórę.

i Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Cloud skin w makijażu

Cloud skin to nie tylko trend w pielęgnacji, ale również w makijażu, który pozwala na podrasowanie efektu otrzymanego z pomocą serum i kremu. Zasady pozostają niezmienione, bo kluczem jest inspiracja promieniami słońca przebijającymi się przez obłoki. Matowa baza musi zatem zostać przełamana świetlistą poświatą dającą efekt naturalnej, promiennej i zdrowo wyglądającej skóry. Dla tego naturalnego, niewymuszonego, ale jednocześnie robiącego wrażenie efektu wystarczą dwa kosmetyki do makijażu. Bazą będzie w tym przypadku podkład, który będzie stanowił odpowiedź przynajmniej na 3 wyzwania. Do jego zadań należy bowiem matowienie przy równoczesnym rozświetlaniu, wyrównywanie kolorytu, bo wciąż kluczowy pozostaje efekt soft focus, a do tego jeszcze niezwykła lekkość, bo nie chodzi o ciężką maskę, a lekkie jak chmurka wykończenie. Podkład Maybelline NY Lifter Plum & Glow Foundation to potrafi. Dopełnienie natomiast leży pod stronie korektora, który odpowiada za dopracowanie i finalny efekt cloud skin. Tu będzie to Maybelline NY Lifter Concealer.

Podkład Lifter Plump & Glow Foundation

Lifter Plump & Glow – lekki produkt do wyrównywania kolorytu, który pomaga uzyskać efekt świeżej, promiennej cery bez wrażenia ciężkiego makijażu. Jego formuła składa się w 90% ze składników pielęgnujących, a zawarte w niej 2% niacynamidu oraz kwas hialuronowy wspierają nawilżenie skóry i nadają jej zdrowo wyglądający blask. Dzięki naturalnemu wykończeniu produkt stapia się z cerą, podkreślając jej atuty i wpisując się w estetykę cloud skin. Sześć dostępnych odcieni ułatwia dopasowanie odpowiedniego wariantu do różnych tonów skóry.

Dzięki 6 odcieniom łatwo znaleźć ten idealny – taki, który stapia się ze skórą i wygląda po prostu jak jej lepsza wersja.

i Autor: Maybelline/ Materiały prasowe

Korektor Maybelline NY Lifter Concealer

Idealnym dopełnieniem makijażu cloud skin jest Lifter Concealer – rozświetlający korektor stworzony z myślą o okolicy pod oczami. Formuła wzbogacona o 2% peptydów i kofeiny zapewnia skuteczne krycie, a jednocześnie zachowuje lekkość i naturalny efekt. Dzięki wysokiej zawartości składników pielęgnacyjnych pomaga optycznie wygładzić skórę, rozświetlić spojrzenie i sprawić, że twarz wygląda na bardziej wypoczętą (soft focus w realu). W połączeniu z Lifter Plump & Glow pozwala uzyskać charakterystyczny dla trendu cloud skin efekt miękkiej, świetlistej cery, która wygląda zdrowo i naturalnie przez cały dzień. Korektor dostępny jest w 5 odcieniach.