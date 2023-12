Co podarować bliskim na Boże Narodzenie? Eleganckie prezenty na lata

Nie wiesz co kupić bliskim pod choinkę? Postaw na to

Braun Silk-expert Pro 5

Urządzenie do domowej depilacji IPL będzie idealnym prezentem dla osoby, która ze względu na brak czasu zazwyczaj wybiera zabiegi, które jest w stanie samodzielnie wykonać w domowym zaciszu. Depilacja z Braun Silk-expert Pro 5 jest delikatna i bezpieczna, a dodatkowo pozwali zapomnieć o włoskach na długi czas, nawet do roku! Dzięki jedynej na rynku technologii SkinPro 2.0, która na bieżąco odczytuje odcień skóry i automatycznie dobiera moc urządzenia w zależności od depilowanej części ciała, możemy swobodnie oddać się zabiegowi depilacji. Urządzenie myśli i pracuje za nas.

Depilator Braun Silk-épil 9 Flex

Piękny design jest tym, co przykuwa uwagę jako pierwsze w przypadku tego urządzenia. Silk-épil 9 Flex od Braun będzie zatem idealnym prezentem dla estetek, dla których walory wizualne przedmiotów codziennego użytku grają pierwsze skrzypce. Design w tym przypadku idzie w parze z zaawansowaną technologią. Pełną precyzję zapewni elastyczna głowica, która płynnie dopasowuje się do konturów ciała. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w depilatorach mechanicznych. Zastosowano tu również technologię SensoSmart™, która pozwoli użytkownikowi dostosować odpowiednią siłę nacisku podczas zabiegów, sygnalizując czerwonym światełkiem, gdy jest ona zbyt mocna.

Golarka Braun Series 9 Pro +

Klasa i elegancja. Tym właśnie charakteryzuje się topowy model golarki od Braun. To urządzenie z najwyższej półki, co z pewnością zauważy i doceni każdy obdarowany. Na uwagę zasługuje głowica ProHead i 5 elementów tnących: dwie folie golące, dwa trymery przycinające dłuższy zarost, w tym rosnący w różnych kierunkach oraz element SkinGuard, który chroni skórę przed podrażnieniami. Urządzenie jest na tyle precyzyjne, że wychwytuje włosy o długości zaledwie 0,05 mm, a technologia AutoSense automatycznie dostosowuje moc w zależności od grubości i gęstości zarostu. Braun Series 9+ to solidne narzędzie, które przetrwa długie lata.

Trymer Braun BT 9

Czy znasz jakiegoś brodacza? Alb kogoś, kto lubi dbać o swój zarost? Oto propozycja, która pozwoli na precyzyjne przycięcie, wycieniowanie i konturowanie zarostu w domowym zaciszu, oferując efekty jak po wizycie w salonie barberskim. Na dodatek obsługa urządzenia jest przestępna i intuicyjna. Elementami tnącymi są nietępiące się ostrza ProBlade o szerokiej powierzchni. Delikatność i skuteczność zapewnia technologia AutoSense, która dostosowuje moc pracy urządzenia do gęstości i grubości zarostu. Za pomocą pokrętła można precyzyjnie wybrać długość cięcia, mając do dyspozycji aż 40 ustawień z podziałką co pół milimetra. Tak wiele opcji w zaledwie jednym urządzeniu!

