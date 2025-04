Codziennie wieczorem wcieraj to w skórę wokół paznokci. Już po tygodniu wybielisz paznokcie i zmiękczysz skórę. Sposób na czyste, jasne paznokcie

Dlaczego paznokcie ciemnieją?

Zadbane dłonie to jeden z elementów wizerunku. O skórę na dłoniach i o paznokcie należy regularnie dbać. Nie chodzi tu jednak tylko i wyłącznie o nienaganny manicure. Zadbane dłonie to przede wszystkim nawilżona skóra, brak wystających skórek wokół paznokci oraz zadbana płytka paznokcia. Zdarza się, że paznokcie zaczynają ciemnieć. Dziać się tak może z wielu powodów, w tym w wyniku chorób, grzybicy lub zmian hormonalnych. Jeżeli Twoje paznokcie nagle zaczęły ciemnieć to koniecznie zgłoś się do dermatologia. Przebarwienia oraz ciemny osad na płytce paznokcia może pojawić się także w wyniku palenia papierosów, jako skutek uboczny przyjmowania niektórych leków (najczęściej antybiotyków) oraz niedoborów. Również osoby na co dzień mające kontakt z chemikaliami lub różnego rodzaju lakierami mogą zmagać się z ciemną płytką paznokcia.

Codziennie wieczorem wcieraj to w paznokcie. Już po tygodniu będą one jaśniejsze

Są specjalnie lakiery wybielające płytkę paznokci. Często jednak problem dotyczy nie tylko samego paznokcia, ale także i skóry wokół niego. W takim przypadku warto sięgnąć po domowe sposoby, które delikatnie wybielają paznokcie oraz skórę. Tego rodzaju metody nie działają od razu i najważniejsza jest regularność oraz wytrwałość. Świetnym, domowym sposobem na wybielenie paznokcie jest sok z cytryny. Witamina C ma właściwości rozjaśniające i świetnie niweluje przebarwienia. Czysty sok z cytryny może być drażniący dla skóry, dlatego możesz go delikatnie rozcieńczać z wodą. Nie stosuj go również na rany i obtartą skórę. Do wybielania paznokci sprawdzi się także mieszanka sody oczyszczonej i wody utlenionej. Wymieszaj te 2 składniki i wcieraj w paznokcie oraz skórę wokół. Zarówno woda utleniona oraz soda oczyszczona posiadają właściwości wybielające. Już po kilku razach przebarwienia będą wyraźnie rozjaśnione. Nie zapominaj o prawidłowej pielęgnacji dłoni. W tym czasie zadbaj o nawilżenie skóry. Woda utleniona lub sok z cytryny mogą ją przesuszać.