Raz w tygodniu ugotuj ryż, dodaj do niego to i nałóż na lwią zmarszczkę na czole. Świetnie domowa maseczka, która wyprostuje lwią zmarszczkę niczym toksyna botulinowa

Czym jest lwia zmarszczka i dlaczego powstaje?

Zmarszczki to jeden z podstawowych objawów starzenia się skóry. Obok utraty jędrności cery to właśnie zmarszczki są najbardziej widoczne. Warto wiedzieć, że kuracje i kremy przeciwzmarszczkowe najczęściej działają prewencyjnie i zapobiegają powstawaniu bruzd na skórze. O wiele trudniej jest wygładzić istniejące już zmarszczki. Nie niewielkie i niezbyt głębokie bruzdy polecane są składniki aktywne, które wygładzają i napinają skórę. Są to między innymi retinoidy, bakuchiol, peptydy (szczególnie miedziowy) oraz kwasy. W rutynie pielęgnacyjnej warto pamiętać także o kremach z filtrem, które skutecznie chronią skórę przed procesami starzenia wywołanymi promieniami słonecznymi.

Lwia zmarszczka to poprzeczna bruzda pojawiająca się na czole, pomiędzy brwiami. Zaliczana jest do grona zmarszczek mimicznych, jednak jej powstawanie może być genetyczne. Zdarza się, że pojawia się już u bardzo młodych osób. Lwia zmarszczka może być skorelowana z budową czoła. Na jej powstawanie wpływa częste marszczenie brwi i czoła. Wskazuje się, że lwia zmarszczka może pojawiać się u osób marszczących oczy, gdy widzą dokładnie. Podobnie jak w przypadku innych zmarszczek również tutaj bardzo ważny jest tryb życia. Dobra dieta, nawodnienie oraz pielęgnacja mogą skutecznie zminimalizować ryzyko pojawienia się lwiej zmarszczki.

Zagotuj w garnuszku i wymieszaj ze sobą te składniki. Po 1 miesiącu skóra będzie wyraźnie napięta i wygładzona

Domowe maseczki na zmarszczki mogą stanowić świetne uzupełnienie drogeryjnej pielęgnacji. Na lwią zmarszczkę warto przetestować sposób od Koreanek. To delikatna dla skóry maseczka domowej roboty, która pobudza i odżywia cerę. Aby ją przygotować musisz zagotować ryż i odcedzić wodę. Do ryżu dodaj olej kokosowy, miód oraz ciepłe mleko. Całość dokładnie wymieszaj i nałóż na skórę. Maseczkę pozostaw na cerze do całkowitego wyschnięcia, a po tym czasie zmyj ją wodą po gotowaniu ryżu. Stosuj ja raz w tygodniu, najlepiej wieczorem.

Taka maseczka to prawdziwa bomba witaminowa. Ryż bogaty jest w wiele cennych składników odżywczych, w tym w skwalen, który ma właściwości przeciwgrzybiczne oraz przeciwbakteryjne. Opóźnia on procesy starzenia się skóry i często wykorzystywany jest w kosmetologii. Dodatkowo ryż zawiera w swoim składzie kwas linolowy, który ma właściwości przeciwutleniające i stymuluje procesy produkcji kolagenu. Mleko działa łagodząco, niweluje stany zapalne oraz redukuje trądzik. Z kolei miód to przede wszystkim ukojenie oraz regeneracja. Takie połączenie sprawia, że maseczka działa zarówno regeneracyjnie, jak i poprawia jędrność skóry.