Coś na przebarwienia i coś na niedoskonałości. Bestsellerowe nowości od znanej marki

Wiosna to czas odrodzenia, a marka PIXI doskonale to rozumie, prezentując serię nowości, które obiecują rozświetlić i odświeżyć Twoją cerę po zimowej szarudze. PIXI, znana z innowacyjnych formuł i naturalnych składników, po raz kolejny udowadnia, że doskonale śledzi trendy, oferując produkty, które idealnie wpisują się w potrzeby współczesnej kobiety. Co tym razem przygotowała dla nas ta uwielbiana marka?

Wiosenne nowości PIXI to doskonały przykład tego, jak marka ta potrafi łączyć naturalne składniki z najnowszymi trendami w kosmetyce. Produkty te nie tylko upiększają, ale i pielęgnują skórę, przygotowując ją na cieplejsze dni. Jeśli szukasz kosmetyków, które rozświetlą Twoją cerę i dodadzą jej naturalnego blasku, koniecznie sprawdź wiosenną kolekcję PIXI! Plasterki na przebarwienia Bright-C Stickers Plasterki wzbogacone o witaminę C i niacynamid zapewniają efekt rozjaśnienia wybranych miejsc na twarzy. Pomagają wyrównać koloryt skóry. Działają natychmiastowo, poprawiając jej witalność i dodając blasku. Zawarty w nich kwas hialuronowy zapewnia głębokie nawilżenie. Plasterki Bright-C to łatwy sposób na pielęgnację i odżywienie skóry. Składniki: Witamina C ‒ rozjaśnia

Niacynamid ‒ wyrównuje koloryt skóry

Kwas hialuronowy ‒ głęboko nawilża ‒ Opracowałam plasterki tak, by działały punktowo i dawały natychmiastowy efekt. W obszarze aplikacji dodają skórze energii oraz wyraźnie zmniejszają widoczność plam słonecznych – powiedziała Petra Strand, założycielka marki Pixi. Aplikacja: Stosować w razie potrzeby, wyłącznie w miejscach, które tego wymagają. Krok 1: Odklej plasterek i nałóż na oczyszczoną skórę.

Krok 2: Pozostaw na skórze na maksymalnie 6 godzin.

Krok 3: Po użyciu delikatnie zdejmij plasterek i wyrzuć. i Autor: materiały prasowe PIXI Plasterki na wypryski na noc Overnight Spot Stickers Plasterki przeznaczone są do stosowania na noc. Minimalizują niedoskonałości oraz udrażniają pory dzięki działaniu kwasu salicylowego i wąkrotki azjatyckiej. Te oczyszczające i rozjaśniające produkty zostały nasycone unikalną mieszanką składników, które w trakcie snu zmniejszają widoczność wyprysków. Dodatek olejku z drzewa herbacianego i ekstraktu z lukrecji sprawia, że następnego poranka niedoskonałości są widocznie mniejsze. Skuteczność plasterków zwiększa technologia Microdart, która ułatwia dostarczenie składników do skóry. Plasterki zalecane są także do pielęgnacji zapobiegawczej. Składniki: Kwas salicylowy – oczyszcza

Olejek z liści drzewa herbacianego – działa antybakteryjnie.

Wąkrotka azjatycka – zmniejsza zaczerwienienia

Ekstrakt z lukrecji – rozjaśnia i łagodzi ‒ Plasterki na noc dają wspaniałe efekty. Ich magia polega na tym, że budzimy się z oczyszczoną już skórą. Warto stosować je natychmiast, gdy tylko poczujemy, że pojawia się wyprysk – powiedziała Petra Strand, założycielka marki Pixi. Aplikacja: Stosować w razie potrzeby, wyłącznie w miejscach, które tego wymagają. Krok 1: Odklej plasterek i nałóż na oczyszczoną skórę.

Krok 2: Pozostaw na skórze na maksymalnie 6 godzin.

Krok 3: Po użyciu delikatnie zdejmij plasterek i wyrzuć. i Autor: materiały prasowe PIXI Pixi LipMask ‒ żelowy błyszczyk do ust Ten wielofunkcyjny produkt łączy w sobie pielęgnację i makijaż. Nawilża, wygładza i ujędrnia usta, jednocześnie nadając im soczysty odcień. Formuła została wzbogacona ochronną witaminą E oraz odżywczymi składnikami pochodzącymi z wyjątkowych roślin: kamelii, jojoby i granatu. Dostępny w 3 odcieniach: pastelowy róż - Sucre, koralowa pomarańcza – Caliente, i jagodowa czerwień – Amore. Składniki: Camellia ‒ zapewnia bogactwo kwasów omega i zmiękcza

Jojoba ‒ odżywia i wypełnia

Granat ‒ dostarcza przeciwutleniaczy ‒ Uwielbiam wielozadaniowość tego produktu do ust. Jego odrobina doda makijażowi idealnego akcentu – powiedziała Petra Strand, założycielka marki Pixi. Aplikacja: Produkt posiada aplikator zapewniający higieniczne użycie. Doskonale sprawdza się w podróży.

Użyj aplikatora i równomiernie nałóż LipMask na usta.

Możesz go stosować również na szminkę. i Autor: materiały prasowe PIXI