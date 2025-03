i Autor: materiały prasowe Yope

Strefa beauty

Daj swoim ustom gwiezdną pielęgnację

YOPE prezentuje nową kolekcję odżywczych shimmerów do ust Lana V, które łączą naturalny efekt glow z kompleksową ochroną i pielęgnacją. To naturalny blask zamknięty w pielęgnującym sztyfcie. Inspirowane gwiazdami, stworzone z myślą o naturalnym pięknie i codzienności użytkowania. Ready to shine?