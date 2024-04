Do ulubionego szamponu dodaję szczyptę tego. Po myciu moje włosy są miękkie i pełne objętości. Już nie myję włosów samym szamponem

Do szamponu dodaj szczyptę mąki. Po myciu Twoje włosy będą nieziemsko miękkie i pełne objętości

W szafce kuchennej znajdziesz rzecz, która może odmienić Twoją pielęgnację włosów. Naturalne sposoby na piękne włosy to świetne uzupełnienie kupnej pielęgnacji. Mąka, szczególnie mąka żytnia rewelacyjnie nadaje się do mycia włosów. Dodaj ją do szamponu, a Twoje włosy po myciu będą miękkie i pełne objętości. Mąką przeciwdziała także nadmiernemu przetłuszczaniu się włosów oraz podrażnieniom skóry głowy. Dodatkowo minimalizuje elektryzowanie się włosów. Na dłoń zaaplikuj szampon w ilości przypominjącej orzech włoski i dodaj pół łyżeczki mąki. Umyj włosy tradycyjnie i dobrze je spłucz. Na koniec nałóż swoją ulubioną odżywkę. Mąkę możesz stosować każdorazowo podczas mycia włosów.

Naturalny szampon do włosów z mąki żytniej. Jak go zrobić?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale mąka żytnia sprawdzi się również do mycia włosów solo. Przygotuje z nią naturalny szampon. Wybierz mąką żytnią z oznaczeniem grubości przemiału pomiędzy 500 a 720. Inny stopień zmielenia może sprawić, że trudno będzie Ci wypłukać mąkę z włosów. Do 1 szklanki wody dodaj około 8 łyżek mąki i porządnie wymieszaj. To bardzo ważne, aby nie pozostały grudki. Zmocz włosy i nałóż na nie naturalny szampon z mąki żytniej. Dokładnie wmasuj produkt w skórę głowy. Szampon z mąki żytniej jest delikatniejszy niż kupne preparaty dlatego nie powoduje podrażnień.

Jak działa mąką żytnia na włosy?

Mąka żytnia przede wszystkim delikatnie doczyszcza, zachowuje właściwe pH skóry oraz minimalizuje podrażnienia. Zawiera w swoim składzie między innymi kwas pantotenowy, który świetnie wzmacnia włosy i intensywnie je odżywia oraz regeneruje. Mąką żytnia ma także niewielkie ilości saponiny, która na właściwości myjące.

