Dojrzałość w duchu „health performingu” z marką Vichy Neovadiol i Grażyną Wolszczak

Wszystkie te obszary łączy wspólny parasol „health performingu” – holistycznego podejścia, w którym codzienne wybory i ekspercka wiedza tworzą spójną całość.

Podczas wydarzenia prelegenci podzielili się praktyczną pigułką wiedzy, pokazując, jak dbać o kapitał skóry z różnych perspektyw:

Dojrzałość i health performing – Grażyna Wolszczak (Ambasadorka marki Vichy Neovadiol) - Health performing to filozofia życia w zgodzie ze sobą i swoimi potrzebami. Dla dojrzałej kobiety kluczem do dobrego samopoczucia jest traktowanie siebie z czułością oraz wypracowanie złotego środka, w którym codzienna, systematyczna pielęgnacja łączy się z dbałością o wewnętrzny komfort, ruch i zdrową dietę. Skóra i zachodzące w niej procesy – prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska (Dermatolog) - Skóra dojrzała potrzebuje wsparcia opartego na nauce, ponieważ z czasem traci swoją jędrność i elastyczność. Kluczem do zachowania jej zdrowego wyglądu i blasku jest odpowiednio dobrana pielęgnacja z wykorzystaniem skutecznych składników aktywnych, takich jak proksylan czy kwasy omega 3-6-9, które odpowiadają na realne, biologiczne potrzeby komórek. Dieta dla wsparcia skóry od wewnątrz – Natalia Janik (Dietetyk & psychodietetyk) - To, co trafia na nasz talerz, bezpośrednio wpływa na kondycję i wygląd skóry dojrzałej. W codziennym menu nie powinno zabraknąć kwasów omega, zdrowych tłuszczów, błonnika oraz antyoksydantów, które wspierają strukturę i elastyczność skóry od wewnątrz, a także dbałości o jej odpowiednie nawodnienie. Aktywność fizyczna jako fundament witalności – Natalia Filipp (Trenerka) - Regularny ruch to niezbędny element systemu health performingu, który pobudza krążenie, wpływając bezpośrednio na dotlenienie komórek i zdrowy koloryt skóry. Ćwiczenia siłowe oraz stretching pomagają zachować sprawność, energię i niezależność na lata, przekładając się na świetną kondycję całego ciała.

Neovadiol Meno 5 dwufazowe serum dla każdego typu skóry.

Serum aktywuje mechanizmy skóry menopauzalnej. Działa na 5 oznak starzenia się skóry:

Modeluje owal twarzy Redukuje przebarwienia Wygładza zmarszczki Przywraca blask Uzupełnia utraconą warstwę lipidową

Neovadiol korygujący krem do skóry wokół oczu i ust

Zawiera składniki aktywne uznane w dermatologii: proksylan, niacynamid oraz kofeinę, aby niwelować widoczne oznaki starzenia hormonalnego. Ujędrnia, nawilża i poprawia sprężystość skóry, widocznie redukuje cienie pod oczami.

Neovadiol Magistral odżywczy, redukujący wiotczenie balsam na dzień

Otulający krem zawierający 30% kompleksu z olejkami Omega 3-6-9, zwiększa nawilżenie skóry i wygładza zmarszczki. Owal twarzy wygląda na bardziej zdefiniowany, a jej kontury ulegają poprawie.

Neovadiol Magistral odżywczy i modelujący owal twarzy krem na noc

Odżywczy, otulający krem na noc dla suchej skóry, zawierający PROKSYLAN i 10% KOMPLEKSU LIPIDÓW, zwiększa uczucie nawilżenia i ujędrnia skórę.