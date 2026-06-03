Dojrzałość w duchu „health performingu” z marką Vichy Neovadiol i Grażyną Wolszczak

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-03 9:05

Ostatnio odbył się niezwykły event marki Vichy, będący integralną częścią kampanii linii Neovadiol, który stał się okazją do edukacji na temat kompleksowego podejścia do zdrowia i piękna dojrzałej skóry. Sam wybór miejsca był nieprzypadkowy – marka postawiła na warszawski Garnizon Sztuki, czyli teatr samej ambasadorki Vichy i jednocześnie uosobienia idei health performingu, czyli Grażyny Wolszczak. To wyjątkowe spotkanie pokazało, że dbanie o siebie wymaga wszechstronnego zaangażowania i łączenia wielu dziedzin życia.

Vichy

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Autor: Vichy/ Materiały prasowe

Wszystkie te obszary łączy wspólny parasol „health performingu” – holistycznego podejścia, w którym codzienne wybory i ekspercka wiedza tworzą spójną całość.

Podczas wydarzenia prelegenci podzielili się praktyczną pigułką wiedzy, pokazując, jak dbać o kapitał skóry z różnych perspektyw: 

  1.  Dojrzałość i health performing – Grażyna Wolszczak (Ambasadorka marki Vichy Neovadiol) - Health performing to filozofia życia w zgodzie ze sobą i swoimi potrzebami. Dla dojrzałej kobiety kluczem do dobrego samopoczucia jest traktowanie siebie z czułością oraz wypracowanie złotego środka, w którym codzienna, systematyczna pielęgnacja łączy się z dbałością o wewnętrzny komfort, ruch i zdrową dietę. 
  2.  Skóra i zachodzące w niej procesy – prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska (Dermatolog)  - Skóra dojrzała potrzebuje wsparcia opartego na nauce, ponieważ z czasem traci swoją jędrność i elastyczność. Kluczem do zachowania jej zdrowego wyglądu i blasku jest odpowiednio dobrana pielęgnacja z wykorzystaniem skutecznych składników aktywnych, takich jak proksylan czy kwasy omega 3-6-9, które odpowiadają na realne, biologiczne potrzeby komórek. 
  3.  Dieta dla wsparcia skóry od wewnątrz – Natalia Janik (Dietetyk & psychodietetyk)   - To, co trafia na nasz talerz, bezpośrednio wpływa na kondycję i wygląd skóry dojrzałej. W codziennym menu nie powinno zabraknąć kwasów omega, zdrowych tłuszczów, błonnika oraz antyoksydantów, które wspierają strukturę i elastyczność skóry od wewnątrz, a także dbałości o jej odpowiednie nawodnienie. 
  4.  Aktywność fizyczna jako fundament witalności – Natalia Filipp (Trenerka)   - Regularny ruch to niezbędny element systemu health performingu, który pobudza krążenie, wpływając bezpośrednio na dotlenienie komórek i zdrowy koloryt skóry. Ćwiczenia siłowe oraz stretching pomagają zachować sprawność, energię i niezależność na lata, przekładając się na świetną kondycję całego ciała. 

Neovadiol Meno 5 dwufazowe serum dla każdego typu skóry. 

Serum aktywuje mechanizmy skóry menopauzalnej. Działa na 5 oznak starzenia się skóry: 

  1.  Modeluje owal twarzy 
  2. Redukuje przebarwienia 
  3.  Wygładza zmarszczki 
  4.  Przywraca blask 
  5.  Uzupełnia utraconą warstwę lipidową 

Neovadiol korygujący krem do skóry wokół oczu i ust 

Zawiera składniki aktywne uznane w dermatologii: proksylan, niacynamid oraz kofeinę,  aby niwelować widoczne oznaki starzenia hormonalnego. Ujędrnia, nawilża i poprawia sprężystość skóry, widocznie redukuje cienie pod oczami.

Neovadiol Magistral odżywczy, redukujący wiotczenie balsam na dzień

Otulający krem zawierający 30% kompleksu z olejkami Omega 3-6-9, zwiększa nawilżenie skóry i wygładza zmarszczki. Owal twarzy wygląda na bardziej zdefiniowany, a jej kontury ulegają poprawie.

Neovadiol Magistral odżywczy i modelujący owal twarzy krem na noc

Odżywczy, otulający krem na noc dla suchej skóry, zawierający PROKSYLAN i 10% KOMPLEKSU LIPIDÓW, zwiększa uczucie nawilżenia i ujędrnia skórę.  

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Autor: Vichy/ Materiały prasowe
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