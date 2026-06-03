Dojrzałość w duchu „health performingu” z marką Vichy Neovadiol i Grażyną Wolszczak

Wszystkie te obszary łączy wspólny parasol „health performingu” – holistycznego podejścia, w którym codzienne wybory i ekspercka wiedza tworzą spójną całość.
Podczas wydarzenia prelegenci podzielili się praktyczną pigułką wiedzy, pokazując, jak dbać o kapitał skóry z różnych perspektyw:
- Dojrzałość i health performing – Grażyna Wolszczak (Ambasadorka marki Vichy Neovadiol) - Health performing to filozofia życia w zgodzie ze sobą i swoimi potrzebami. Dla dojrzałej kobiety kluczem do dobrego samopoczucia jest traktowanie siebie z czułością oraz wypracowanie złotego środka, w którym codzienna, systematyczna pielęgnacja łączy się z dbałością o wewnętrzny komfort, ruch i zdrową dietę.
- Skóra i zachodzące w niej procesy – prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska (Dermatolog) - Skóra dojrzała potrzebuje wsparcia opartego na nauce, ponieważ z czasem traci swoją jędrność i elastyczność. Kluczem do zachowania jej zdrowego wyglądu i blasku jest odpowiednio dobrana pielęgnacja z wykorzystaniem skutecznych składników aktywnych, takich jak proksylan czy kwasy omega 3-6-9, które odpowiadają na realne, biologiczne potrzeby komórek.
- Dieta dla wsparcia skóry od wewnątrz – Natalia Janik (Dietetyk & psychodietetyk) - To, co trafia na nasz talerz, bezpośrednio wpływa na kondycję i wygląd skóry dojrzałej. W codziennym menu nie powinno zabraknąć kwasów omega, zdrowych tłuszczów, błonnika oraz antyoksydantów, które wspierają strukturę i elastyczność skóry od wewnątrz, a także dbałości o jej odpowiednie nawodnienie.
- Aktywność fizyczna jako fundament witalności – Natalia Filipp (Trenerka) - Regularny ruch to niezbędny element systemu health performingu, który pobudza krążenie, wpływając bezpośrednio na dotlenienie komórek i zdrowy koloryt skóry. Ćwiczenia siłowe oraz stretching pomagają zachować sprawność, energię i niezależność na lata, przekładając się na świetną kondycję całego ciała.
Neovadiol Meno 5 dwufazowe serum dla każdego typu skóry.
Serum aktywuje mechanizmy skóry menopauzalnej. Działa na 5 oznak starzenia się skóry:
- Modeluje owal twarzy
- Redukuje przebarwienia
- Wygładza zmarszczki
- Przywraca blask
- Uzupełnia utraconą warstwę lipidową
Neovadiol korygujący krem do skóry wokół oczu i ust
Zawiera składniki aktywne uznane w dermatologii: proksylan, niacynamid oraz kofeinę, aby niwelować widoczne oznaki starzenia hormonalnego. Ujędrnia, nawilża i poprawia sprężystość skóry, widocznie redukuje cienie pod oczami.
Neovadiol Magistral odżywczy, redukujący wiotczenie balsam na dzień
Otulający krem zawierający 30% kompleksu z olejkami Omega 3-6-9, zwiększa nawilżenie skóry i wygładza zmarszczki. Owal twarzy wygląda na bardziej zdefiniowany, a jej kontury ulegają poprawie.
Neovadiol Magistral odżywczy i modelujący owal twarzy krem na noc
Odżywczy, otulający krem na noc dla suchej skóry, zawierający PROKSYLAN i 10% KOMPLEKSU LIPIDÓW, zwiększa uczucie nawilżenia i ujędrnia skórę.