Dotychczasowy Pop-up UNIQLO Wars Sawa Junior przekształci się w pełnowymiarowy sklep marki

„Jesteśmy podekscytowani możliwością podjęcia kolejnego kroku w Polsce. Sklep Wars Sawa Junior jest dla nas szczególnym miejscem, gdyż to tam zaczęła się nasza przygoda na tym rynku. Nie możemy się doczekać, aby pokazać jego nową, pełnowymiarową wersję” – powiedział Kohsuke Kobayashi, COO UNIQLO Niemcy i Polska. „Zależy nam na ciągłym udoskonalaniu doświadczeń zakupowych naszych klientów, dlatego ta transformacja jest dla nas tak ważna. Odnowiony sklep umożliwi pełne doświadczenie filozofii LifeWear, zaprojektowanej tak, by sprostać potrzebom codziennego życia każdego z nas” – dodał.

Zaplanowana od 20 stycznia renowacja rozpocznie się od zamknięcia pierwszego piętra. Mimo ograniczonej przestrzeni, parter sklepu nadal będzie oferował ulubione klasyki dla kobiet i mężczyzn. W połowie roku nastąpi z kolei całkowite zamknięcie sklepu. W pełni odnowiona przestrzeń UNIQLO Wars Sawa Junior zadebiutuje w nowej formie jesienią tego roku. Odpowiadając na potrzeby klientów, sklep zaoferuje pełną gamę LifeWear dla kobiet, mężczyzn, dzieci i niemowląt, a także współprace ze znanymi projektantami mody oraz lokalnymi partnerami. Powierzchnia sprzedażowa sklepu wzrośnie z 800 m² do około 1420 m².

UNIQLO i LifeWear

UNIQLO znane jest z filozofii LifeWear - odzieży zaprojektowanej tak, aby żyło się nam lepiej. To proste, wysokiej jakości ubrania na co dzień łączące piękno i funkcjonalność: pomysłowe w szczegółach, przemyślane pod kątem codziennych potrzeb i ciągle ewoluujące. Ta unikalna filozofia, ceniona przez klientów na całym świecie, obejmuje takie produkty jak swetry ze 100% kaszmiru, wodoodporne i wiatroodporne kurtki puchowe Seamless Down, a także innowacyjną linię odzieży termicznej HEATTECH, która przekształca parę wodną z ciała w ciepło. Wszystkie wymienione produkty będą dostępne w nowym sklepie.

Informacje o sklepie

Nazwa: UNIQLO Wars Sawa Junior

Adres: Marszałkowska 104/122, 00-901 Warszawa

Powierzchnia sklepu: Około 1420 m² na dwóch piętrach.

Kolekcja: Dla mężczyzn, kobiet, dzieci oraz niemowląt.

Data ponownego otwarcia: Jesień 2025, szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

i Autor: materiały prasowe UNIQLO