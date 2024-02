Dzień kobiet 2023. Bestsellerowe prezenty, które powinien sprawdzić każdy mężczyzna

Żartobliwie mówiąc Dzień Kobiet to jedno z ważniejszych świąt roku. Doskonale wiedzą o tym wszyscy mężczyźni, ktorym zdarzylo się zapomnieć o tej ważnej dacie i musieli zmierzyć się oni z rozczarowaną kobietą. W tradycji Dzień Kobiet kojarzy się przede wszystkim z PRL-em. To wtedy wszystkie panie dostawały od panów kwiatki i rajstopy, które stały się symbolem święta. Przekazy mówią, że początki tego święta sięgają starożytnego Rzymu. Podczas obchodów ku czci bogini Junony, kobiety modliły się o szczęście w życiu małżeńskim, a panowie obdarowywali swoje żony prezentami. Współcześnie Dzień Kobiet miał być uczczeniem pamięci sufrażystek walczących o równouprawnienie kobiet. Tego dnia panowie wręczają kobietom kwiaty i drobne upominki. My z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie pomysłów na prezent z okazji Dnia Kobiet 2024.

SEPHORA COLLECTION The Future is Yours - Zestaw domowego spa

Zadbaj o siebie niczym w spa bez wychodzenia z własnej łazienki. W zestawie relaksacyjnym SEPHORA COLLECTION znajduje się pełna gama produktów do pielęgnacji zarówno twarzy, jak i całego ciała. Twarz: miniroller i minikamień gua sha do masażu i poprawy wyglądu twarzy. Okolice oczu: para płatków wielokrotnego użytku, które poprawiają skuteczność zabiegów pielęgnacyjnych wokół oczu, i odświeżająca kulka do masowania obszaru wokół oczu. Opaska do włosów chroni włosy i odsłania twarz w czasie pielęgnacji. Zakończ zabiegi pielęgnacyjne w domowym spa masażem wykonanym modną w ostatnim czasie szczotką na sucho. Masuj i szczotkuj do woli, aby uzyskać gładką i przyjemną w dotyku skórę.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

FOREO BEAR 2 body

Kolejną nowością z tej innowacyjnej gamy tonizującej jest wprowadzenie na rynek FOREO BEAR™ 2 body, rewolucyjnego urządzenia stworzonego do remodelowania, ujędrniania i odżywiania ciała. Udowodniono klinicznie, że dzięki 2 typom mikroprądu (Advanced Microcurrent oraz Sculpting Microcurrent), opatentowanemu systemowi Anti-Shock System™ i masażowi T-Sonic™ urządzenie to znacznie zwiększa jędrność oraz elastyczność skóry dla wymodelowanej i wyrzeźbionej sylwetki. FOREO BEAR 2 body tonizuje, ujędrnia i kształtuje ciało, pomagając wygładzić wygląd cellulitu na udach, pośladkach, ramionach i brzuchu.(!)Urządzenia BEAR™ 2 body i wszystkich urządzeń z serii należy używać z serum przewodzącym.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Aeroprostownica Dyson Airstrait™

Urządzenie to jest odpowiedzią na problemy, jakie generują konwencjonalne prostownice, które prostują włosy za pomocą wysokiej temperatury przy użyciu gorących płytek, narażając włosy na ryzyko nieodwracalnych zniszczeń. Z tego samego powodu, w przypadku tradycyjnych rozwiązań niemożliwa jest stylizacja włosów prostownicą na mokro.

Podczas prostowania, pasmo włosów jest podtrzymywane przez dwa ramiona prostownicy, z których dyfuzory wypuszczają w dół silny, skupiony strumień powietrza, susząc i jednocześnie prostując mokre włosy. Powietrze jest precyzyjnie podgrzewane i równomiernie rozprowadzane przez pasma włosów bez konieczności stosowania nadmiernej temperatury i bez użycia gorących płytek. Dzięki temu, prostowanie zarówno suchych, jak i mokrych włosów jest bezpieczne. Dodatkowo, skupiony strumień powietrza zapewnia wygładzenie i wyrównaniewłosów. Wszystko za pomocą jednego urządzenia. Aeroprostownica Dyson Airstrait™, zaprojektowana z myślą o różnych rodzajach włosów, upraszcza codzienną rutynę i pozwala szybko uzyskać naturalny efekt prostych i wygładzonych włosów, nadając im odpowiedni kształt i zachowując zdrowy wygląd, miękkość w dotyku oraz blask.

i Autor: materiały prasowe Dyson