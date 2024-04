Ekspercka pielęgnacja dla każdego rodzaju skóry

3 w 1: kosmetyk do twarzy, ciała i rąk

Mixa, ekspert w dziedzinie produktów poświęconych skórze wrażliwej, swoje portfolio wzbogaciła o gamę multifunkcyjnych kremów, które są dostępne w trzech wariantach. Wyjątkowość każdego z nich polega na tym, że z powodzeniem mogą zastąpić aż trzy inne produkty – krem do twarzy, balsam do ciała i krem do rąk. Co warto podkreślić, każda wersja zawiera unikalne dla siebie składniki aktywne. Dzięki temu każdy może wybrać produkt, który będzie idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb skóry.

Długotrwała regeneracja

Formuła dedykowana suchej i szorstkiej skórze, która wymaga regeneracji, to Mixa Urea Cica Repair+. Dzięki jej właściwościom skóra staje się delikatnie miękka i nawilżona. Dodatkowo aplikacja kremu jest niezwykle przyjemna, dzięki tłustej konsystencji, która jest jednocześnie lekka i szybko się wchłania. Za efekt eliminujący łuszczenie i przynoszący poprawę odpowiadają specjalnie dobrane składniki.

W składzie Mixa Urea Cica Repair+ za efekt odpowiadają aż 2 składniki:

Mocznik to najważniejszy składnik kosmetyku. Jest znany ze swoich właściwości zmiękczających, nawilżających i antyseptycznych. Przenika on przed warstwę rogową naskórka i wzmacnia barierę ochronną skóry.

Niacynamid, czyli forma witaminy B3, rozświetla, wyrównuje koloryt skóry, a także wspiera odpowiedni poziom nawilżenia. Ma także właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne.

i Autor: Materiały prasowe Mixa

Ochrona i wsparcie skóry

Kompleksowo o potrzeby suchej i wrażliwej skóry można zadbać sięgając po wielofunkcyjny krem Mixa Ceramide Protect. Jego zadaniem jest z jednej strony intensywne nawilżenie, a z drugiej wspieranie bariery ochronnej skóry. Poprawa na obu polach następuje dzięki obecności sprawdzonych składników.

W składzie Mixa Ceramide Protect za efekty odpowiadają aż 3 składniki:

Ceramidy naturalnie występują w skórze. Odpowiadają za ochronę przed nadmierną utratą wody. Wchodzą w skład bariery hydrolipidowej. Ich obecność w formule przekłada się na wzmocnienie ochrony i poprawę nawilżenia. Do tego pomagają skórze wrażliwej, podrażnionej i wspomagają redukcję zmian starzeniowych.

Skwalan jest naturalnym składnikiem, który wchodzi w skład sebum. Jako emolient mocno nawilża, a do tego ma również właściwości antyoksydacyjne, reguluje produkcję sebum oraz poprawia barierę ochronną skóry.

Gliceryna jest humektantem, co oznacza, że z jednej strony przyciąga, a z drugiej zatrzymuje wodę. Wspiera barierę hydrolipidową i pozwala utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia.

i Autor: Materiały prasowe Mixa

Komfort aż do 48h

Mixa Panthenol Comfort to produkt, który znakomicie nadaje się dla każdego rodzaju skóry i w każdym wieku (odpowiedni dla niemowląt, dzieci i dorosłych). Co ważne, kosmetyk łagodzi aż 4 oznaki skóry skłonnej do atopii: suchość, swędzenie, zaczerwienienie i szorstkość. Jego delikatna, bezzapachowa formuła przypadnie do gustu osobom, które nie lubią intensywnego zapachu kosmetyków.

W składzie Mixa Panthenol Comfort za efekty odpowiadają aż 3 składniki:

Pantenol jest znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych, przyśpieszających procesy regeneracji naskórka, łagodzących podrażnienia i nawilżających.

Gliceryna dba o optymalny poziom nawodnienia.

Kwasy omega-6 i omega-9, które są znane ze swoich właściwości łagodzących, to kolejne składniki przywracające skórze komfort.

i Autor: Materiały prasowe Mixa

