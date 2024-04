Sekret zdrowych i lśniących włosów

Chodzenie w rozpuszczonych włosach na pewno jest seksowne, ale też wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Takie „puszczone wolno” włosy muszą mieć zawsze świetne ciecie, kolor i zachwycać doskonałą kondycją. Jeśli jesteśmy w fazie „pomiędzy” bo akurat zapuszczamy albo chcemy ograniczyć częstotliwość koloryzacji w salonie – opcją idealną są wszelkiego rodzaju upięcia. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby unikać uszkodzenia włókien włosów i dbać regularnie o ich odpowiednią pielęgnację.

3 żelazne zasady, które powinna znać każda maniaczka stylizowania włosów:

1. Poluzuj

Pamiętasz żarcik o dziewczynce z wytrzeszczonymi oczkami? Zbyt mocno ściągnięte włosy to także duża szansa na popękane, osłabione włókna. Jeśli wydaje się, że jest zbyt ciasno, słuchaj swojego ciała. Nawet najlepsza stylizacja nie może boleć!

Zobacz także: Nakładam na całą noc, a rano budzę się bez zmarszczek. Czym są płatki mikroigłowe?

2. Pielęgnuj

Regularnie nawilżaj włosy podczas mycia, ale także kiedy wyschną. Wybieraj produkty sprawdzone, pełne aktywnych składników (dokładnie tak jak przy wyborze kremu do twarzy!). W zależności od rodzaju włosów wprowadź do pielęgnacji olejki lub lekkie odżywki w sprayu. Dbaj również o skórę głowy i raz na dwa tygodnie użyj głęboko oczyszczającego szamponu. Usuniesz zanieczyszczenia i pozostałości produktów do stylizacji oraz oczyścisz skórę głowy z martwych komórek – włosy odzyskają dobrą kondycję i będą szybciej rosły. I koniecznie – rób przerwy w upięciach i splotach. Włosy też potrzebują chwili relaksu.

3. Bądź czuła

Używaj satynowych lub jedwabnych akcesoriów do włosów i delikatnie „rozmontowuj” swoją stylizację. Gwałtowne czesanie, ciągnięcie i szarpanie spowodują, że włosy będą się łamać, a nawet mogą wypadać.

4 produkty do włosów, z którymi kosmyki przetrwają każde stylizacyjne szaleństwo:

Od zewnątrz:

SESDERMA Seskavel Maska z keratyną, 83 zł/200 ml

Intensywna maska naprawcza, która odbudowuje i odżywia włókna włosów oraz zapobiega plątaniu. Zawiera keratynę, substancję odpowiedzialną za właściwą ochronę włosów, której niedobór może prowadzić do otwarcia łusek włosowych i ich większej podatności na zniszczenia. Składniki aktywne Seskavel pobudzają aktywność cebulek włosowych, przedłużając etap wzrostu włosa, wzmacniają jego korzeń i łodygę oraz zapobiegają wypadaniu włosów.

NUXE Hair Prodigieux® Prewash odżywka przed myciem, 128 zł/125 ml

Otula włosy wyjątkowo odżywczym welonem łączącym sfermentowany olejek z różowej kamelii z olejkami rycynowym i jojoba. Jej formuła została stworzona do stosowania na suche włosy przed myciem szamponem: olej lepiej wchłania się w suche włosy w porównaniu z mokrymi włosami (woda i olej wzajemnie się odpychają: warstwa wody na mokrych włosach ma tendencję do spowalniania wchłaniania). Można ją również pozostawić na włosach na dłużej - od 10 do 30 minut, aby uzyskać intensywne działanie naprawcze.

Od środka:

MEDILÂGE cheveux femme, 473 zł/30 kapsułek

Zawiera AnaGain™ Nu, czyli ekstrakt z pędów grochu zwyczajnego (suplementacja nim przyczynia się do redukcji wypadania włosów o 33,9 proc. w ciągu miesiąca), Keranat™, czyli ekstrakt z nasion prosa (91 proc. uczestników badań po jego zastosowaniu zaobserwowało spadek wypadania włosów o 50 proc.), oraz krzemionkę – składnik budulcowy naturalnie występujący w tkance łącznej, który wzmacnia włókna włosa.

REMÉ Kolagenowa formuła piękna w wersji Caffè Latte o smaku waniliowym, ok 90 zł/150 g(30 porcji)

Wspiera zdrowie skóry, włosów i paznokci od wewnątrz. W składzie obok VERISOLU B, witamin: A, B i C, biotyny, cynku, selenu, miedzi i manganu, znajduje się też kofeina. Dla Caffè Latte o smaku waniliowym zawartość kofeiny w 1 porcji to 32 mg.

i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja