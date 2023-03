Eteryczne perfumy dla kobiet na wiosnę 2023, które otulą Twą duszę i sprawią, że poczujesz zapach wspomnień. To będzie hit

Po raz pierwszy wszystkie ambasadorki Lancôme połączyły się wokół zapachu La Vie est Belle i jego muzy - Julii Roberts. Pokazując kobiety, które wzajemnie się wspierają i inspirują, kampania La Vie est Belle podkreśla silną więź marki ze społecznością wiernych adeptek zapachu na całym świecie. Julia Roberts zaprasza pozostałe ambasadorki do złożenia wspólnej deklaracji szczęścia. Dołączają do niej Amanda Seyfried, Isabella Rossellini, Lily Collins, Penelope Cruz i Zendaya Coleman oraz dwie nowe gwiazdy wciąż są jeszcze owiane nimbem tajemnicy. Jakiż inny zapach mógłby poszczycić się mocą zjednoczenia tylu porywających kobiet wokół jednego przesłania? Nasze wyznawczynie szczęścia - uosabiające intensywność zapachu i niekończący się uśmiech zdobiący butelkę - prezentują nową koncepcję estetyczną i nowe podejście Lancôme do symbolicznej kompozycji dla kobiet: La Vie est Belle. Zapach jest teraz jeszcze bardziej zróżnicowany i skierowany do większego grona klientek. A jego przesłanie jeszcze nigdy nie miało w sobie tyle siły.

Budując silną, emocjonalną więź z kobietami na całym globie, Lancôme prezentuje serię wideo-portretów: w szczerych rozmowach przed kamerą, ambasadorki dzielą się osobistą autentyczną i spontaniczną wizją życia opowiadając o tym, co czyni je pięknym. Otwierając swoje serca, zapraszają wszystkie wyznawczynie La Vie est Belle, aby zjednoczyły się z nimi i wzięły udział w globalnym świętowaniu piękna życia. Przypominają nam, że życie jest tym, czym sami je uczynimy, zatem zróbmy wszystko, aby wspólnie uczynić je pięknym.

Przesłanie szczęścia o niewyobrażalnej mocy

To więcej niż zapachowa kompozycja: to prawdziwe przesłanie. W 2012 roku marka Lancôme oświadczyła: „Życie jest piękne”. Wypowiedzieliśmy wówczas trzy słowa o fundamentalnym znaczeniu. Nasz głos uniósł się ponad epokami i horyzontami. Od tamtej pory dobiega z czterech stron świata. Dzięki prostej w odbiorze, radosnej treści, wybrana przez Lancôme nazwa odbiła się echem wśród milionów kobiet: La Vie est Belle.

W 2023 roku hasło „Życie jest piękne” rozbrzmiewa nadzieją i świadomym wyborem patrzenia na życie z optymizmem. Wszyscy chcemy znaleźć szczęście w rzeczywistości, która coraz bardziej potrzebuje jaśniejszego spojrzenia w przyszłość. Wspólnie pragniemy uczcić odwagę tych, którzy dążą do tego, aby wszyscy mogli powiedzieć: „Życie jest piękne”. Szczęście jest wartością zbiorową, ale odbieraną bardzo indywidualne.

Odzwierciedlając to podejście, La Vie est Belle zwraca się do dzisiejszej kobiecej społeczności z nową zapachową kreacją będącą namacalnym przejawem szczodrości, autentyczności i poczucia wspólnoty. Zainspirowany zbiorową wizją szczęścia zapach celebruje siłę przesłania Lancôme i przekłada jego wyjątkową energię na język perfumiarstwa. Majestatyczna oda do symbolicznego kwiatu oryginalnej Eau de Parfum, La Vie est Belle Iris Absolu zwielokrotnia emblematyczne elementy swojego sukcesu: charakterystyczny irys jest teraz 10-krotnie bardziej skoncentrowany niż w oryginalnej wersji; kultowy kryształowy uśmiech na butelce zamienił się w niekończącą się falę; a uśmiech muzy La Vie est Belle rozkwita na ustach ambasadorek Lancôme, które po raz pierwszy połączyły się w bezprecedensowej kultowej kampanii. Idąc za ich inspirującym przykładem, każda kobieta jest zaproszona do otwarcia serca, podzielenia się swoją historią oraz lekcjami, które wyciągnęła z życia… i wzięcia udziału w globalnej redefinicji szczęścia. Sprawmy, aby szczęście przypadło w udziale każdej z nas i rosło w siłę zawsze wtedy, gdy dzielimy się nim z innymi.

La Vie est Belle w nowej odsłonie składa hołd kultowemu irysowi. Dzięki bezprecedensowej koncentracji tego składnika, La Vie est Belle Iris Absoluna nowo wyraża wyjątkowy charakter klasycznej Eau de Parfum. “Inspiracją były śródziemnomorskie aromaty i ogrody Lancôme w Domaine de la Rose w Grasse”, wyjaśniają kreatorzy Anne Flipo i Dominique Ropion (IFF), współtwórcy zarówno oryginalnej kompozycji, jak i jej nowego wcielenia. „Chcieliśmy podarować kobietom bardziej roślinną wersję zapachu, z akordami drzew figowych i botanicznymi nutami przywodzącymi na myśl dzikie zioła”.

Dziesięciokrotnie bardziej skoncentrowany niż w oryginalnej formule irys zajmuje w La Vie est Belle Iris Absolu centralne miejsce. Jeden z najcenniejszych składników w palecie perfumiarza nadaje kompozycji niespotykaną intensywność i wyraz. Niepowtarzalnie eleganckie „błękitne złoto” ujawnia pełnię niuansów dopiero w kontakcie ze skórą. Po musującym otwarciu pojawia się soczysty akord czarnej porzeczki, wprowadzający orzeźwiający akcent do mlecznego, ciepłego jak słoneczne lato akordu figi. Wzbogacone głęboką zmysłowością paczuli i uzależniającymi nutami gourmand tworzącymi kwintesencję La Vie est Belle, nowe oblicze zapachu wywołuje trwałe uczucie radości, które niczym fala zatacza coraz szersze kręgi. Autentyczny i bogaty bukiet La Vie est Belle Iris Absolu, czerpie inspirację z tradycji klasycznego pierwowzoru, urzekając wyrazistym, wibrującym szczęściem.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme