Eteryczne perfumy, na punkcie których oszalały Polki. W promocji Rossmanna za 30 zł. Uwodzicielski zapach na jesień. Otula aromatami wanilii, kawy i paczuli

Promocje w Rossmannie. Zniewalające perfumy na jesień za mniej niż 30 zł

Jesienne perfumy wpasowują się w pogodę. O tej porze roku rezygnujemy z bardzo owocowych zapachów. Stawiam częściej na nieco szyprowe i słodkie aromaty. O tej porze roku króluje wanilia, cynamon, wiśnie oraz śliwka. To właśnie najpopularniejsze, jesienne zapachy. Obecnie perfumy nie musza być drogie. W sklepach znajdziemy wiele budżetowych zapachów, które swoją kompozycją i trwałością dorównują luksusowym perfumom. Taki też jest zapach z promocji Rossmanna.

LAZELL Black Onyx to wyjątkowa woda perfumowana dla kobiet na jesień. Zapach ten kojarzy się z elegancją i pięknem. W promocji Rossmanna LAZELL Black Onyx kosztuje zaledwie 29,99 zł. To świetnia kompozycja na chłodniejsze dni. Otula ciepłymi aromatami i roztacza aurę tajemniczości. W nutach głowy wyczuwalne są gruszka, kwiat pomarańczy oraz różowy pieprz. Nuty serca tworzą zmysłowy jaśmin i kawa. Podstawą zapachu jest paczula, wanilia oraz cedr. LAZELL Black Onyx to przepiękny i zniewalający zapach. Świetnie komponuje się z jesiennymi stylizacjami. Pasuje zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia. Jego aromaty są delikatnie, a przy tym wystarczająco silne. LAZELL Black Onyx promocji Rossmanna to połączenie zmysłowej kobiecości z odważną awangardą. Woda toaletowa jest długotrwała i wyczuwalna na skórze przez wiele godzin. Jeżeli szukasz kojących zapachów na jesień to koniecznie sprawdź LAZELL Black Onyx. Być może również zakochasz się w tym aromatach.

i Autor: materiał prasowy Rossmann perfumy