Festiwalowe Inspiracje: jak sprawić, aby Twoje włosy stały się gwiazdą każdego wydarzenia? Zoom na pielęgnację włosów farbowanych i rozjaśnianych

W pielęgnacji farbowanych i rozjaśnianych włosów, które są szczególnie podatne na przesuszenie i uszkodzenia, kluczową rolę pełni regularne nawilżanie i odżywianie. Niezwykle istotny jest przy tym dobór odpowiednich produktów. – W pielęgnacji włosów farbowanych doskonale sprawdzą się kosmetyki bogate w naturalne oleje, takie jak olej z nasion baobabu czy olej z pestek śliwki, które długotrwale nawilżają włosy i nadają im jedwabistą miękkość. Dodatkowo aby wzmocnić i zregenerować uszkodzone pasma, warto sięgnąć po produkty zawierające wegańską keratynę. Substancja ta wnika głęboko w strukturę włosów, sprawiając, że wyglądają one na zdrowsze i pełne blasku. Oprócz tego należy unikać produktów z wysoką zawartością alkoholu, który może wysuszać włosy, oraz kosmetyków zawierających silne detergenty, niekiedy zmywające kolor – mówi Dominika Salachna, brand managerka marki so!flow.

W trosce o włosy, zwłaszcza te farbowane, należy pamiętać również o ochronie przed wysoką temperaturą, m.in. podczas używania suszarki oraz stylizacji za pomocą prostownicy lub lokówki. Dla utrzymania jak najlepszej kondycji pasm, niezbędne jest regularne stosowanie produktów termoochronnych, które skutecznie zabezpieczają włosy przed uszkodzeniami termicznymi. W tym celu warto również jak najrzadziej korzystać z urządzeń służących do stylizacji za pomocą ciepła, a jeśli decydujemy się na ich użycie, wybierzmy możliwie najniższą temperaturę.

Kolejnym czynnikiem, który może negatywnie wpływać na farbowane włosy jest ekspozycja na słońce, powodująca blaknięcie i przesuszenie pasm. Aby temu zapobiec, ważne jest stosowanie sprayów z ochroną UV oraz noszenie nakrycia głowy, które uchroni włosy przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dzięki temu pasma będą zdrowsze, a ich kolor utrzyma się dłużej.

Pamiętajmy również o końcówkach włosów – aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniami, w naszej kosmetyczce nie powinno zabraknąć odpowiednich produktów wzmacniających. Świetną opcją, zwłaszcza w przypadku rozdwajających się końcówek, może być lekkie masełko, które zapewni włosom doskonałą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także nada im zdrowy wygląd i elastyczność.

– Warto podkreślić, że niewłaściwa pielęgnacja lub jej zaniedbanie może przynieść niezadowalający nas efekt, inny od tego, który chcieliśmy uzyskać po farbowaniu włosów. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dobranie produktów i kompleksowa pielęgnacja. W trosce o to, aby przebiegała ona prawidłowo i była łatwa do wykonania w domowym zaciszu, na opakowaniach naszych kosmetyków znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich etapów pielęgnacji, od oczyszczenia skóry głowy, po zabezpieczenie końcówek włosów – mówi Dominika Salachna.

Świetnym rozwiązaniem dla osób posiadających blond włosy, które chcą dodać swoim pasmom blasku i nieco zmienić ich odcień, są produkty so!flow by Vis Plantis. Linia nadająca różowe refleksy to idealny wybór dla tych, którzy pragną dodać swoim włosom odrobinę koloru bez trwałych zmian. Jednocześnie jest to doskonałe rozwiązanie na wakacyjny wyjazd, festiwal czy imprezę w wakacyjnym klimacie. Z kolei linia ochładzająca żółte tony, jest stworzona dla osób, które chcą utrzymać chłodny odcień blond. Obie linie pielęgnują włosy i skórę głowy, zawierając pełny kompleks PEH, który odżywia, nawilża i regeneruje. Oprócz serii do włosów blond, w ofercie so!flow dostępna jest linia kosmetyków do włosów farbowanych, oparta na działaniu śliwki i jeżyny, które zadbają o kolor, a także wegańskiej keratyny i adaptogenu - owoców amla, sprawiających, że włosy są błyszczące, gładkie i elastyczne.

Odpowiednia pielęgnacja włosów jest niezbędna nie tylko dla zachowania intensywności koloru, ale także dla zdrowia i wyglądu pasm. Dzięki właściwej pielęgnacji, włosy będą pięknie wyglądać, jak i pozostaną zdrowe oraz odporne na uszkodzenia, co zapewni pewność siebie i komfort podczas każdej letniej przygody.

i Autor: materiał prasowy Vis Plantis

