i Autor: Materiały prasowe Bizuu

Strefa mody

Find BIZUU in You - czyli pierwsza odsłona nowej kolekcji BIZUU

Nowy rok BIZUU zaczyna od zmiany. Marka połączyła dwie linie - Premium i Apres-Midi, a wszystko po to, aby tworzyć spójną i szeroką kolekcję odpowiadającą różnym potrzebom Klientek. Celem brandu jest to, aby projekty BIZUU towarzyszyły Klientkom przez cały rok. Pierwszy drop linii Spring Summer 2024 to tak naprawdę przedsmak całej kolekcji i głównej inspiracji, którą jest ORIENTALNA PODRÓŻ BIZUU. Koniecznie obserwuj markę w najbliższych miesiącach i daj się zaskoczyć z każdą kolejną odsłoną.