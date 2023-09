i Autor: Materiały prasowe Stopy

Genialny sposób na potliwość stóp. Pozbądź się brzydkich zapachów z butów

Latem, przy wyższych temperaturach, nadpotliwość stóp może być szczególnie uciążliwa. Zwłaszcza, że najczęściej towarzyszy temu nieprzyjemny zapach. W tym przypadku nie tylko kobiety starają się zadbać o świeżość swoich stóp, ale równie chętnie po skuteczne rozwiązania sięgają mężczyźni. Z tą myślą marka Nivelazione® opracowała linię preparatów for men, w której znajdziemy antyperspirant do stóp oraz dezodorant do butów. Co je wyróżnia? Długotrwałe działanie i niezawodna ochrona.