Giorgio Armani. Król włoskiej elegancji, który ubrał Hollywood. „Dzięki pracy wciąż czuję się młody”

Giorgio Armani, ikona włoskiej elegancji, zmarł 4 września 2025 roku w wieku 91 lat, pozostawiając po sobie dziedzictwo rewolucji w modzie i ubierania największych gwiazd Hollywood.

Armani ubierał osoby ceniące elegancję i minimalizm, a jego projekty nosiły takie sławy jak Diane Keaton, Richard Gere i Julia Roberts, a także wiele polskich gwiazd, w tym Małgorzata Kożuchowska, Agnieszka Grochowska i Joanna Kulig.

Kasia Smutniak, polska aktorka i modelka, była muzą Armaniego, ambasadorką jego zapachów i linii ubrań, a po jego śmierci wyraziła wdzięczność za wpływ projektanta na jej życie i karierę.

Giorgio Armani, nazywany „Il Maestro” i „Królem Giorgio” jest symbolem klasyki i elegancji w modzie. Od momentu założenia swojej marki w 1975 roku, jego projekty stały się synonimem ponadczasowej elegancji, minimalizmu i perfekcyjnego krawiectwa. Jego ubrania nosili najwięksi – zarówno na ekranie, jak i na czerwonym dywanie.

Giorgio Armani – kto nosi jego ubrania?

Armani ubierał ludzi, którzy chcieli wyglądać elegancko, ale bez przesadnego blichtru. Jego filozofia „mniej znaczy więcej” sprawiała, że projekty były ponadczasowe, a jednocześnie dopasowane do osobowości noszącego. Garnitury dawały mężczyznom swobodę ruchu, a kobietom – siłę i pewność siebie. Diane Keaton w 1978 roku jako pierwsza aktorka pojawiła się na Oscarach w jego marynarce. Richard Gere w filmie American Gigolo uczynił z garnituru Armaniego symbol męskiego seksapilu. Julia Roberts w męskim garniturze na Złotych Globach w 1990 roku przeszła do historii mody. Jodie Foster, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Lady Gaga, Tom Cruise i Katie Holmes (w dniu ślubu), Margot Robbie, Zendaya, Michelle Yeoh, Robert De Niro, Grace Jones, Victoria Beckham. Armani ubierał zarówno ikony kina, jak i muzyki, sportu czy polityki, od Sophii Loren po Michelle Obamę.

Giorgio Armani miał fanki wśród polskich gwiazd

Choć Armani kojarzy się głównie z Hollywood, jego projekty nosiły także znane Polki. Małgorzata Kożuchowska wybierała suknie Armaniego na festiwale w Gdyni, Agnieszka Grochowska pojawiała się na międzynarodowych galach w kreacjach Armani Privé. Joanna Kulig podczas promocji Zimnej wojny w Cannes włożyła garnitur z jego kolekcji. Jedną z jego muz także była Polka. Kasia Smutniak, aktorka i modelka, została dostrzeżona przez Armaniego dzięki swojej naturalnej elegancji i charyzmie. Kasia Smutniak była ambasadorką zapachów i linii ubrań, które łączyły minimalistyczny krój z włoskim luksusem. Występowała w jego kampaniach reklamowych i na pokazach, stając się jedną z twarzy marki. Armani cenił w niej połączenie siły i subtelności – cech, które często starał się uchwycić w swoich projektach. Po śmierci projektanta Smutniak opublikowała poruszający wpis, w którym nazwała go człowiekiem o „cichej sile i wizji” oraz kimś, kto potrafił stworzyć obraz kobiety silnej i niezależnej. Podkreśliła, że miała szczęście poznać jego świat, który przez lata wypełniał jej własny, a to spotkanie „ukształtowało ją jako osobę”.

Giorgio Armani - cytaty

„Elegancja nie polega na tym, aby zostać zauważonym, lecz aby zostać zapamiętanym”.

„Różnica między stylem a modą? To jakość”.

„Projektuję dla prawdziwych ludzi. Cały czas myślę o naszych klientach”.

„Dzięki pracy wciąż czuję się młody”.

„Dżinsy przedstawiają demokrację w modzie”.

„Kobiecość to esencja charakteru, a nie sztywne normy”.

„Nigdy nie zobaczycie mnie w czerwonym”.

„Świat się zmienia, więc moda też”.

„Uwielbiam koszulkę jako symbol anty-statusowy”.

„Zapach idealny to aura, która opowiada o charakterze kobiety”.

„Styl to odwaga własnych wyborów i umiejętność powiedzenia ‘nie’”.

„Dobre wzornictwo to komfort, a nie tylko estetyka”.

„Nie interesują mnie szokujące chwyty – chcę tworzyć piękne ubrania”.

„Nowoczesność to nie zużycie, lecz finezja”.

„Moda jest po to, by marzyć i sprawiać, że inni marzą”.

