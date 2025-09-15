Istny szał w Reserved. Jesienna kurtka za 69 zł w boskim kolorze skradła serca kobiet. Wpisując ten kod rabatowy dodatkowe 20 proc. zniżki

Katarzyna Kustra
2025-09-15 11:37

Wiele pań już teraz poszukuje kurtki jesiennej na nadchodzące chłodniejsze dni. Dlatego warto przejrzeć oferty promocyjne znanej w Polsce sieciówki. To właśnie w Reserved zapanowały istny szał na jesienną kurtkę damską w boskim i modnym w tym sezonie oliwkowym kolorze. Kosztuje ona 69 zł, a dodając do koszyka specjalny kod rabatowy, można ją kupić jeszcze 20 proc. taniej.

Autor: Pexels.com

Kurtka damska na jesień w Reserved za 69 zł

Nadchodzi jesień a co za tym idzie wiele osób odświeża swoją szafę na chłodniejsze dni. To niezaprzeczalnie czas grubych swetrów, szalików i kurtek. Oczywiście moda na jesień może iść w parze z elegancją. Wystarczy przejrzeć nowe kolekcje w sieciówkach, gdzie bez problemu upolujemy prawdziwe perełki, które odmienią nasz look. Jeśli szukasz ładnej kurtki jesiennej to sprawdź propozycję promocyjną w Reserved. Tam znalazła się przepiękna kurtka o fasonie marynarki z wiązaniem w talii, która została przeceniona z 259,99 zł na 69,99 zł. Ma swobodny krój z obniżoną linią ramion dzięki czemu będzie prezentować się elegancko na każdej sylwetce. Wykonana jest z tkaniny zawierającej wiskozę i len, dlatego będzie idealna na cieplejsze, słoneczne dni. Kurtka damska z Reserved ma modny w tym sezonie kolor oliwkowy. 

Kod rabatowy w Reserved daje zniżkę 20 proc. na modną kurtkę

Kurtka jesienna jest dostępna zarówno w sklepie internetowym Reserved, jak i stacjonarnie w rozmiarach od S do XL. Choć kurtka damska i tak ma niską cenę, to online można ją kupić z dodatkowym rabatem 20 proc. Jak go uzyskać? Wystarczy dodać kurtkę do koszyka i uzupełnić go produktami przecenionymi, aby wartość koszyka przekroczyła kwotę 120 zł. Przy składaniu zamówienia wpisujemy kod "EXTRA20" i zyskujemy rabat 20 proc. na cały koszyk. Wtedy za kurtkę zapłacimy jedynie 56 złotych.

Jak dobrać kurtkę do swojej figury?

Dobór idealnej kurtki jesiennej do sylwetki to klucz do komfortu, ciepła i stylowego wyglądu. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci znaleźć fason idealnie dopasowany do Twojej figury. Najpierw określ typ swojej sylwetki. Następnie dobierz fason kurtki zgodnie z wytycznymi:

  • Klepsydra: Taliowane, podkreślające talię.
  • Gruszka: Poszerzające ramiona, odwracające uwagę od bioder.
  • Jabłko: Wyszczuplające, o prostym kroju.
  • Prostokąt: Dodające krągłości, definiujące talię.
  • Odwrócony trójkąt: Równoważące proporcje, poszerzające biodra.
  • Długość: Niskie osoby - krótsze, wysokie - dowolna.
  • Rozmiar: Dobrze dopasowany, z miejscem na sweter.

Autor: Reserved/ Materiały prasowe Kurtka damska Reserved
